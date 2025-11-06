Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Người dân cần làm gì để được bồi thường? 06/11/2025 15:02

(PLO)- Việc bồi thường trong vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng dựa trên nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật Dân sự, bao gồm thiệt hại về người, tài sản...

Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, theo UBND xã Tuy Phong, tính đến tối 5-11 đã có đến 267 hộ dân bị thiệt hại đất đai, hoa màu, gia cầm, gia súc, nhà cửa, phương tiện... trong số đó có 20 hộ dân đến nhận tiền bồi thường từ Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú.

20 hộ dân này bị thiệt hại hoa màu, cây ăn quả khoảng 4,5 ha. Sau nhiều lần thỏa thuận, Công ty Trang trại Việt đồng ý bồi thường gần 750 triệu đồng.

Trong số 267 hộ dân, người bị thiệt hại nặng nhất là hộ ông Nguyễn Hữu Hồng với 2 ha đất bị vùi lấp; trong đó có 1,4 ha vườn táo sáu năm tuổi, 60 cây mai 5 năm tuổi bị vùi lấp hoàn toàn; hai xe máy trong đó có một xe SH; nhà cửa cùng nhiều tài sản khác bị vùi lấp.

20 hộ dân nhận tiền bồi thường thiệt hại ngày 2-10. Ảnh PĐ

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm kê mức độ thiệt hại của các hộ gia đình.

Nói rõ hơn về vấn đề trách nhiệm bồi thường trong vụ việc này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Nguyễn Minh Anh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người nào gây thiệt hại cho người khác do lỗi của mình thì phải bồi thường. Trường hợp thiệt hại phát sinh do công trình xây dựng (hồ chứa nước) thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải chịu trách nhiệm bồi thường, kể cả khi không trực tiếp thực hiện hành vi gây thiệt hại.

Chủ công trình hoặc tổ chức, cá nhân trực tiếp xây dựng – quản lý – vận hành hồ chứa phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất cho người dân bị ảnh hưởng, chỉ được miễn trừ trách nhiệm khi chứng minh được thiệt hại xảy ra hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng (thiên tai, địch họa) hoặc lỗi của bên bị thiệt hại.

Thiệt hại được bồi thường bao gồm:

- Thiệt hại về tài sản: nhà cửa, công trình, vật dụng, phương tiện bị hư hỏng hoặc cuốn trôi;

- Thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, hoa màu: theo giá thị trường tại thời điểm thiệt hại;

- Thiệt hại gián tiếp: chi phí dọn dẹp, khôi phục đất, mất thu nhập tạm thời (nếu chứng minh được).

Luật sư đánh giá trong vụ việc này, theo thông tin từ cơ quan chức năng, hồ chứa xây dựng không phép, không có hồ sơ pháp lý. Do đó, chủ đầu tư khó có thể viện dẫn yếu tố “thiên tai bất khả kháng” để miễn trách nhiệm, vì bản thân việc không tuân thủ quy định pháp luật đã là hành vi trái pháp luật, góp phần trực tiếp dẫn đến sự cố.

Trong vụ việc này để được bồi thường, người dân cần liệt kê bị ảnh hưởng cần báo cho chính quyền xã, phường nơi xảy ra sự cố để được lập biên bản xác nhận thiệt hại. Biên bản này là căn cứ quan trọng trong việc yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện sau này. Ngoài ra, nên ghi nhận hình ảnh, video, nhân chứng, và lưu giữ chứng từ liên quan (chi phí sửa chữa, khôi phục sản xuất).

Sau khi liệt kê được tài sản bị thiệt hại người dân gửi văn bản yêu cầu bồi thường, nêu rõ thiệt hại và đề nghị bồi thường thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng.

Thiệt hại về tài sản ở đây bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Nếu hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường, người dân có quyền khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân khu vực nơi xảy ra thiệt hại.

Khoản bồi thường do tính mạng bị xâm phạm gồm: Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng...

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

"Tóm lại, việc bồi thường trong vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng dựa trên nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật Dân sự. Người dân bị ảnh hưởng có đầy đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại, miễn là chứng minh được thiệt hại thực tế và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xây dựng hồ trái phép và sự cố xảy ra.

Trong mọi trường hợp, người dân nên chủ động lập hồ sơ, lưu chứng cứ và phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ theo đúng quy định pháp luật", luật sư Minh Anh nói.