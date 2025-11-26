Vừa trúng bốc thăm đã xuất hiện tình trạng hỏi mua bán lại suất nhà ở xã hội 26/11/2025 11:12

Chỉ chưa đầy hai ngày sau khi dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (phường Bồ Đề, Hà Nội) tổ chức bốc thăm online để xác định các suất mua nhà thì trên mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng muốn nhượng lại căn nhỏ và tìm mua căn to hơn và hỏi mua lại các căn hộ trúng bốc thăm.

Theo ghi nhận của phóng viên, lý do người trúng bốc thăm muốn nhượng lại đa phần xuất phát từ việc không ưng ý với căn hộ được phân. Trong đó có những căn diện tích chỉ 32,3 m2, khiến nhiều người cho rằng “không thể ở được”, nhất là với gia đình có nhiều thành viên.

Một số người bày tỏ mong muốn mua lại các căn hộ nhà ở xã hội Rice City Long Châu. Ảnh: V.LONG

Anh N.T.B cho biết cảm giác ban đầu là rất mừng vì trúng suất mua nhà, nhưng khi biết căn hộ chỉ hơn 32 m2 thì khá thất vọng. “Nếu người độc thân ở tạm còn được, nhưng sau này lập gia đình thì sẽ rất chật. Nhà nào có 3-4 người thì càng không thể ở. Tôi thấy nhiều người muốn bán lại để đập thông hoặc tìm căn khác to hơn. Lẽ ra cần thiết kế căn hộ tối thiểu từ 45 m2 trở lên” – anh T.B nói.

Một số trường hợp khác lại gặp thay đổi về công việc hoặc điều kiện cá nhân. Cũng theo anh T.B, có người vừa trúng bốc thăm thì nhận quyết định điều chuyển công tác. Khi không thể sắp xếp cuộc sống ổn định tại Hà Nội, họ tìm cách nhượng lại căn hộ. “Thường họ sẽ không bán lại cho chủ đầu tư vì không có lời. Họ sẽ tìm người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và nhượng lại” – anh T.B chia sẻ.

Sau một ngày thực hiện bốc thăm, dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu trên mạng xuất hiện việc hỏi mua lại suất dự án.

Tình trạng tìm cách trao đổi căn hộ với diện tích lớn hơn cũng khá phổ biến. Anh Thanh Mai, một trường hợp may mắn bốc thăm trúng căn hộ nhưng vẫn đang tìm người đổi suất. “Nhà có 5 người, căn 45 m2 là không thể sinh hoạt thoải mái được. Gia đình tôi chỉ mong đổi được căn rộng hơn để ở lâu dài” – anh nói.

Bộ Xây dựng cho biết Luật Nhà ở năm 2023 quy định rõ: Người mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận. Nếu muốn chuyển nhượng trước thời hạn, họ chỉ được bán cho hai đối tượng: Chủ đầu tư dự án hoặc người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, với mức giá tối đa bằng giá trong hợp đồng ký ban đầu.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 16/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mức phạt được quy định từ 40 đến 60 triệu đồng đối với các hành vi bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng; bán hoặc cho thuê mua không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Bộ Xây dựng cho biết đang sửa đổi một số quy định theo hướng siết chặt quản lý việc mua bán suất nhà ở xã hội. Ngoài tăng phạt tiền lên đến 120 triệu đồng, cơ quan chức năng sẽ xem xét vô hiệu hóa các hợp đồng mua bán trái pháp luật, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát giao dịch thông qua dữ liệu điện tử để ngăn chặn việc “sang tay” ngay sau khi bốc thăm.

Một chuyên gia bất động sản nhận định tình trạng muốn chuyển nhượng suất mua nhà ở xã hội để tìm căn thích hợp hơn cho thấy nhu cầu nhà ở thực tế vẫn rất lớn, nhưng thiết kế căn hộ và cơ chế quản lý cần điều chỉnh sát hơn với nhu cầu người dân. Việc phân căn hộ diện tích quá nhỏ có thể dẫn tới hệ lụy phát sinh giao dịch không chính thức ngay từ khi dự án chưa hoàn thiện.