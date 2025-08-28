Xây dựng biệt thự mất bao lâu thời gian thì xong? 28/08/2025 17:21

(PLO)- Quá trình xây biệt thự đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu đến tổ chức thi công và giám sát tiến độ. Không ít gia chủ thắc mắc “xây dựng biệt thự mất bao lâu thời gian thì xong”, với kinh nghiệm nhiều năm, TXD Construction tự hào mang đến cho khách hàng giải pháp thi công biệt thự đúng tiến độ, đúng chất lượng.

Thời gian xây biệt thự là bao lâu?

Quan tâm đến thời gian xây dựng biệt thự là rất cần thiết. Bởi việc kéo dài thời gian thi công không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch hàng ngày của gia đình, mà còn tăng chi phí và gây ra những rắc rối không mong muốn.

Ngoài ra, với người Việt, các yếu tố tâm linh và phong thủy trong việc xây dựng nhà cửa là rất quan trọng. Chính vì vậy, việc chọn thời điểm phù hợp để bắt đầu và hoàn thành công trình cũng là điều cần thiết để đảm bảo sự hài hòa và thuận lợi cho cả hai mặt này.

Thời gian xây dựng biệt thự bao nhiêu lâu còn tùy thuộc vào quy mô của công trình đó:

● Thời gian xây dựng biệt thự 1 tầng: Thời gian sẽ cần ít nhất 4 tháng.

● Thời gian xây dựng biệt thự 2 tầng: Thời gian sẽ cần ít nhất 6 tháng.

● Thời gian xây dựng biệt thự 3 tầng: Thời gian khoảng 8 - 10 tháng.

Giá xây dựng biệt thự trọn gói

Bên cạnh thời gian, chi phí xây dựng biệt thự trọn gói cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Chi phí xây dựng biệt thự trọn gói thông thường sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

● Vị trí xây dựng biệt thự

● Tổng diện tích xây dựng ngôi biệt thự

● Vật tư thô và hoàn thiện khi sử dụng xây nhà biệt thự

● Thời điểm xây dựng biệt thự

Giá xây dựng biệt thự trọn gói tại Hà Nội hiện nay dao động từ 10.000.000 – 12.000.000đ/m2 sàn xây dựng. Giá làm phần móng dao động 3.500.000 – 4.500.000 đ/m2 móng. Công thức tính chi phí xây biệt thự như sau:

Chi phí xây dựng biệt thự = Chi phí móng + Chi phí xây dựng, hoàn thiện biệt thự = Đơn giá móng x Diện tích móng + Đơn giá biệt thự x Diện tích sàn xây dựng.

Công ty xây dựng biệt thự Hà Nội uy tín

TXD Construction được biết đến là một trong những công ty xây dựng biệt thự Hà Nội uy tín hàng đầu. Công ty chuyên cung cấp giải pháp thi công biệt thự trọn gói từ thiết kế đến hoàn thiện nội thất.

Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm cùng quy trình thi công đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, TXD cam kết mang đến những công trình biệt thự không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn vững chắc theo thời gian. Hướng tới năm 2030, TXD đặt ra tầm nhìn rõ ràng: “Trở thành thương hiệu xây nhà trọn gói uy tín nhất Hà Nội – Kiến tạo những công trình chất lượng cao, 100 năm vững bền”.

Sứ mệnh của TXD Construction là “ Kiến tạo tổ ấm, gìn giữ giá trị sống bền vững cho thế hệ mai sau”. Mỗi căn biệt thự được kiến tạo bởi TXD Construction luôn đảm bảo độ bền và giá trị thẩm mỹ cao. TXD Construction luôn lắng nghe để hiểu rõ mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Từ đó mang đến các thiết kế độc đáo, đa dạng và linh hoạt, phản ánh phong cách kiến trúc độc đáo và đẳng cấp cho gia chủ.

Công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và chất lượng công trình. Tiến độ thi công đảm bảo đúng thời gian thỏa thuận với khách hàng. Dịch vụ xây biệt thự trọn gói của TXD Construction được bảo hành lâu dài lên đến 60 tháng mang đến cho khách hàng sự yên tâm.

TXD Construction là sự lựa chọn hoàn hảo cho dịch vụ xây biệt thự trọn gói. Công ty cam kết sẽ trở thành đối tác đáng tin cậy cho những ai mong muốn sở hữu một biệt thự đẳng cấp, bền vững và khác biệt tại Hà Nội. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ xây biệt thự trọn gói cần được tư vấn, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới.