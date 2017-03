'Cướp tài' xe khách, chạy tán loạn ngay trong bến

Ngày 25-8, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân vừa bàn giao Lâm Hải (22 tuổi, Kiên Giang) cho Công an quận Bình Tân, TP.HCM để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực Bến xe Miền Tây, tài xế xe 16 chỗ biển số 50LD… trong lúc chờ khách đã cho xe nổ máy. Khi anh này vừa bước xuống xe thì bất ngờ Hải leo lên cabin xe rồi... nhấn ga bỏ chạy.



Thấy xe đang nổ máy, Hải liền leo lên để lái. Ảnh: TL

Các nhân viên của hãng xe, tài xế và bảo vệ bến liền đuổi theo, hô hoán nhằm chặn bắt. Tuy nhiên, Hải vẫn cố gắng điều khiển phương tiện chạy một vòng trong bến xe. Khi chạy đến cổng số 5 của bến, Hải bị bắt giữ giao cho công an.





Hải tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt lập hồ sơ vụ việc. Tại cơ quan công an, Hải có biểu hiện bất thường; kiểm tra nhanh thì dương tính với chất kích thích. Đến trưa cùng ngày, tinh thần của Hải mới trở lại bình thường.



Khai thác ban đầu, Hải cho biết không hiểu sao lại cư xử như vậy. Công an xác minh thêm thì biết được Hải mới xuất ngũ, ngày thường được đánh giá là người hiền lành.