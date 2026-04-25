Thoát thiệt hại tiền tỉ, tài xế xe đông lạnh rối rít cảm ơn lực lượng công an 25/04/2026 12:47

Ngày 25-4, Công an phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tài xế xe tải chở hàng đông lạnh bị lật trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường.

Lực lượng công an hỗ trợ tài xế xe đông lạnh chuyển hàng hóa qua phương tiện khác kịp thời, tránh hư hỏng. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, trên quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Gia An Đông (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), một xe tải chở hàng đông lạnh bất ngờ bị lật xuống ruộng, tài xế bị xây xước nhẹ.

Vụ việc khiến toàn bộ số hàng hóa hơn 3 tấn tôm trong xe đông lạnh bị ngắt điện, có nguy cơ bị hư hỏng toàn bộ. Số hàng này có giá trị lớn, nếu không kịp thời bốc dỡ, bảo quản kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nắm được tình hình, Công an phường huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường giúp tài xế chuyển hàng sang phương tiện thay thế.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Công an phường Hoài Nhơn Bắc tham gia hỗ trợ tài xế xe tải gặp nạn.

Sau sự việc, tài xế Tô Quốc Khánh (40 tuổi, ngụ xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa), bày tỏ cảm kích và vui mừng vì được lực lượng công an hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình.

“Lúc đó, tôi rất hoảng loạn vì hàng hóa trên xe rất nhiều, lại là hàng cần giữ lạnh gấp. Nếu không có các anh Công an phường Hoài Nhơn Bắc hỗ trợ kịp thời, tôi thực sự không biết xoay xở thế nào"- anh Tô Quốc Khánh nói.