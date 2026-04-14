Mất 6 triệu đồng, người đàn ông bán vé số nhận lại món quà bất ngờ 14/04/2026 18:55

(PLO)- Thất thần vì mất 6 triệu đồng, người đàn ông bán vé số ở Gia Lai may mắn được người dân chia sẻ, quan tâm hỗ trợ hơn gấp ba lần số tiền đã mất.

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động về người đàn ông bán vé số ở Gia Lai được người dân quan tâm, kêu gọi hỗ trợ hơn 21 triệu đồng sau khi mất túi xách hơn 6 triệu đồng.

Nhân vật trong câu chuyện là ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, Gia Lai) là người bán vé số bị mất túi xách.

Trước đó, trưa 8-4, trong lúc đi bán vé số dọc đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) ông sơ ý làm mất túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng - là số tiền ông tích góp sau nhiều ngày bán vé số.

Sau đó, hình ảnh về người đàn ông ngồi thất thần trước tiệm vàng ở đường Trần Phú (phường Pleiku, Gia Lai) và câu chuyện mất túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút sự quan tâm, chia sẻ.

Nhiều người hảo tâm đã tìm hiểu, xác minh câu chuyện và cùng nhau kêu gọi, chung tay hỗ trợ và trao cho ông số tiền hơn 21 triệu đồng.

“Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người dân đã hỗ trợ, động viên", ông Tâm nói.

Hiện ông Tâm sống một mình phường Diên Hồng, Gia Lai và mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Ông ông Phạm Minh Tâm đã vui vẻ đi bán vé số bình thường trở lại.