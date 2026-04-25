Bị bắt vì lừa đảo chạy suất vào trường đại học 25/04/2026 19:16

(PLO)- Người đàn ông đưa thông tin gian dối về việc nhận "lo" vào đại học rồi chiếm đoạt hơn 134 triệu đồng của bị hại.

Ngày 25-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Hoàng (55 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 5-2023, ông Hoàng quen biết anh Đỗ Ngọc Thạch khi dự tiệc tại xã Vĩnh Kim. Sau đó, Hoàng tự giới thiệu đang công tác trong ngành giáo dục. Ông nhận sẽ "lo" cho anh Thạch vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Trương Ngọc Hoàng bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt vì lừa đảo chạy suất vào trường đại học. Ảnh: CA.

Từ tháng 7 đến tháng 12-2023, Hoàng nhiều lần yêu cầu anh Thạch chuyển tiền. Lý do ông đưa ra là để chi cho hội đồng tuyển sinh và các cán bộ liên quan. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển cho Hoàng là 134,15 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện như cam kết. Dù nhiều lần hứa hẹn, ông vẫn không trả lại tiền cho bị hại.

Đến ngày 27-11-2025, anh Thạch đến trình báo cơ quan công an. Qua làm việc, Trương Ngọc Hoàng đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.