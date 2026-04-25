Tây Ninh: Bắt nóng nghi phạm gây 3 vụ cướp giật trong một buổi tối 25/04/2026 13:10

(PLO)-Chỉ trong tối 24-4, Huỳnh Trọng Ngân đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tại Tây Ninh, hiện cơ quan công an đang truy tìm các bị hại liên quan.

Ngày 25-4, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (PC01) cho biết đang thông báo tìm bị hại trong 3 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường Long An và phường Tân An vào tối cùng ngày, sau khi đã bắt giữ được nghi phạm gây án cùng tang vật.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án được tiếp nhận thụ lý ngay trong ngày 24-4. Qua xác minh ban đầu, đối tượng Huỳnh Trọng Ngân (30 tuổi, ngụ Phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) khai nhận đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản trong khoảng thời gian ngắn trên địa bàn phường Long An và Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Ngân điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter biển số 61G1-752.56, mặc đồ công nhân màu xám, phát hiện một phụ nữ đi xe Vision màu đỏ có đeo dây chuyền vàng trên cổ.

Huỳnh Trọng Ngân đã thực hiện 3 vụ cướp giật trong buổi tối 24-4. Ảnh: CA

Khi đến khu vực bờ kênh đường Trần Văn Nam (phường Long An), Ngân áp sát, giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1A. Nhận thấy nạn nhân không truy đuổi, Ngân tiếp tục di chuyển lòng vòng để tìm “con mồi” khác.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, vẫn với phương tiện và trang phục trên, Ngân tiếp tục gây án trên đường Ngô Quyền (phường Long An). Nạn nhân là chị LTKT, đang dừng xe trước một quán bún bò, chở theo con gái. Lợi dụng sơ hở, đối tượng áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị T rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chưa dừng lại, Ngân tiếp tục di chuyển đến khu vực vòng xoay phường Tân An, thay đổi trang phục (áo viền cổ màu vàng) nhằm tránh bị nhận diện. Tại đây, khi phát hiện một phụ nữ đang dừng xe chờ qua đường, Ngân tiếp tục áp sát, giật dây chuyền rồi bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 1A.

Sau khi gây án, Ngân về phòng trọ cất giấu xe, thay quần áo và sử dụng xe Honda Wave biển số 59G2-357.43 mang theo 3 sợi dây chuyền vừa cướp được để di chuyển về TP.HCM. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực ngã tư Long Kim, Ngân bị lực lượng Công an phường Long An kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, cơ quan này đề nghị những ai là bị hại trong các vụ cướp giật nêu trên nhanh chóng liên hệ tại trụ sở (số 493 Châu Thị Kim, phường Tân An) hoặc qua số điện thoại 02723.989.200, hoặc điều tra viên thụ lý để phối hợp giải quyết theo quy định.