Giám đốc công ty sản xuất nước tăng lực giả tại Quảng Trị bị bắt 25/04/2026 17:59

(PLO)- Số nước tăng lực giả sau khi sản xuất chủ yếu được tiêu thụ tại các quán hàng gần nhiều trường học.

Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (37 tuổi, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cụ thể là nước tăng lực giả.

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO. Công ty có địa chỉ tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Nguyễn Sơn Tùng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh: CA.

Theo điều tra, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu).

Cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định. Thành phần thực tế của nước tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực Dorje, Tùng đã tự ý giảm thành phần Cafein xuống dưới 70%.

Công an tạm giữ hơn 1800 chai nước tăng lực. Ảnh: CA.

Đồng thời, Tùng không bổ sung thành phần Choline. Việc này không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về nước giải khát và bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO.

Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại đại lý nhỏ lẻ gần các trường tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối tượng khách hàng nhắm tới chủ yếu là học sinh.

Loại nước tăng lực giả được tiêu thụ tại các cổng trường học. Ảnh: CA.

Lực lượng chức năng phát hiện Tùng thực hiện sản xuất 492 chai nước tăng lực nhãn hiệu Dorje giả. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ thêm 1.848 chai nước tăng lực Dorje giả để phục vụ điều tra.