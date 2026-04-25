Hà Nội: Cháy lớn kho sơn tại Đông Anh sau nhiều tiếng nổ 25/04/2026 20:48

(PLO)- Lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa vụ cháy lớn tại kho xưởng sơn ở Hà Nội.

Gần 19 giờ ngày 25-4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu kho xưởng trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội). Đám cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy lớn. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy là xưởng chứa các sản phẩm liên quan đến sơn và dung môi. Diện tích nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Nhiều người dân cho biết trước khi đám cháy bùng lên, họ nghe thấy liên tiếp các tiếng nổ lớn. Sau đó, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Vụ cháu nhìn từ xa. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh, xác nhận khu vực xảy ra cháy nằm tách biệt. Do không tiếp giáp khu dân cư nên vụ việc không ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân xung quanh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án dập lửa và khống chế đám cháy.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được kiểm soát.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lãnh đạo địa phương khẳng định vụ cháy xảy ra tại xưởng sơn, không phải kho xăng dầu như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.