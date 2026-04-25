Quảng Trị: Xuất hiện loại nước gây kích thích thần kinh ở giới trẻ 25/04/2026 13:11

(PLO)- Loại nước này không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng được nhiều thanh thiếu thiên sử dụng.

Ngày 25-4, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã có văn bản gửi các cơ quan để phối hợp quản lý hành vi sử dụng nước “nậm thoong”, hay còn gọi Kratom trên địa bàn.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Lao Bảo đang nổi lên vấn đề giới trẻ có xu hướng sử dụng nước “nậm thoong”.

Đây là một loại nước không rõ nguồn gốc, có biểu hiện gây kích thích thần kinh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh nhau... ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Nước “nậm thoong” có tính chất gây kích thích hệ thần kinh được giới trẻ sử dụng. Ảnh: CA.

Hoạt động mua bán, sử dụng loại nước này diễn ra nhỏ lẻ, khó phát hiện; trong khi hiện chưa có quy định xử lý cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Được biết, nước “nậm thoong” được nấu từ một loài lá có xuất xứ ở nước ngoài. Nước có mùi thơm, màu nâu nhạt, thường được đựng trong chai nhựa và giá khoảng vài chục ngàn đồng/chai.

Trước thực trạng trên, để kịp thời phòng ngừa, Công an xã Lao Bảo có công văn đề nghị phối hợp quản lý hành vi sử dụng “nước Kratom hay nậm thoong” trên địa bàn.

Trong đó, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức; quản lý, giáo dục con em không tham gia sử dụng các loại nước không rõ nguồn gốc; đồng thời phối hợp nắm tình hình tại khu dân cư.

Đoàn Thanh niên xã Lao Bảo đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của nước “nậm thoong” chủ động phát hiện, cung cấp thông tin các trường hợp có liên quan.

Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường; kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với Công an xã trường hợp vi phạm hoặc có biểu hiện liên quan.

Các đơn vị chủ động phối hợp rà soát, nắm tình hình; khi phát hiện hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng nước “nậm thoong” kịp thời thông báo cho Công an xã để phối hợp quản lý, xử lý theo quy định…