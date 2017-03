Thay đổi tội danh với người cha lỡ đánh chết con để cứu cháu

Khởi tố tội giết người trong trạng thái kích động mạnh Chiều tối 4-12, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ cùng VKSND tỉnh Thanh Hóa đổi tội danh từ tội giết người sang tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đối với ông Tân do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân. Cụ thể, theo Đại tá Hiếu, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tân về tội giết người. Tuy nhiên, sau điều tra ban đầu, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan, lời khai cụ thể và những tình tiết quan trọng thì thấy việc khởi tố ông Tân về tội danh vừa điều chỉnh là phù hợp hơn. Tại cơ quan điều tra, ông Tân khai do quá bức xúc sau khi van xin con trai mình hãy tha cho đứa cháu nhưng con trai không buông tha mà vung dao chém vào đầu cháu bé nên ông bị kích động và có hành vi đánh chết con. ĐẶNG TRUNG