Xe bị tạm giữ: Làm gì ngăn tráo phụ tùng?

Một số vụ xe tang vật bị lấy, đánh tráo phụ tùng • Tháng 2-2015, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) phát hiện thượng sĩ Nguyễn Phước Tiền lấy 13 xe bị tạm giữ, tịch thu mang bán ra ngoài. Sau đó Tiền bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu Công an nhân dân. • Năm 2007, Công an tỉnh Bình Phước kỷ luật bốn cảnh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Long (nay là thị xã Bình Long) vì tráo đổi vỏ, gầm, bình tiếp điện một ô tô tịch thu.