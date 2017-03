Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ mua lại dự án River City?

Dự án River City tọa lạc tại đường Đào Trí, quận 7. Trước đây, dự án này có tên là The EverRich 2 do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm bị “trùm mền”, An Gia Investment và Quỹ đầu tư Creed Group của Nhật Bản đã tham gia hợp tác và tái khởi động dự án. Hiện tại, Công ty Phát Đạt nắm 50% cổ phần dự án, còn An Gia và Creed Group nắm giữ 50%.



The Everich 2 trước đây và bây giờ là River City sẽ thêm một lần đổi chủ?

Ngày 19-3, An Gia Investment đã đột ngột hoãn lễ mở bán block The Marina của dự án River City, nhiều nguồn tin cho rằng Vạn Thịnh Phát đang đàm phán và muốn mua lại dự án. Tuy nhiên, lãnh đạo An Gia Investment đã phủ nhận điều này.



Ông Lương Sĩ Khoa, Phó Tổng Giám đốc An Gia Investment, cho biết việc hoãn lại buổi lễ mở bán block The Marina thay vì dự kiến diễn ra vào ngày 19-3 là do công ty đang tiếp đợt thanh tra định kỳ các doanh nghiệp. Sau khi đợt thanh tra kết thúc, công ty sẽ tổ chức lại chương trình mở bán bình thường.

Về thông tin, lý do hoãn buổi mở bán là do Vạn Thịnh Phát tuyên bố mua lại toàn bộ dự án River City, ông Khoa cho rằng đây không phải là thông tin chính thống từ doanh nghiệp và từ chối xác nhận có hay không việc Vạn Thịnh Phát đang đàm phán mua River City.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cho biết không có chuyện Vạn Thịnh Phát mua lại River City. Hiện tại, công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giảm bớt số lượng căn hộ.

River City được xây dựng trên khu đất rộng 112.585 m2, quy mô 8.000 căn hộ với 99 tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như biển đảo nhân tạo, hồ bơi thác nước hai tầng, quảng trường nước và ánh sáng, đường hoa đi bộ trên không...