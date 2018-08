Cầu thang thế nào mới hợp phong thủy nhà ở? ​

Vị trí đặt cầu thang



Người xưa quan niệm, mỗi vật dụng trong nhà đều có một vị trí riêng dành cho nó. Trong thiết kế cầu thang, các nhà phong thủy cho rằng không nên đặt cầu thang chính giữa nhà hoặc đối diện với cửa ra vào, cửa nhà bếp hay đối diện với nhà vệ sinh làm chắn luồng sinh khí của căn nhà.

Chân cầu thang nên đi từ hướng tốt lên, tránh đặt cầu thang từ phía sau nhà đi lên làm các tầng trên lần lượt suy khí. Cùng với đó là không nên đặt nhà vệ sinh ngay dưới cầu thang làm mang lại điều không tốt lành.



Nên đặt cầu thang nơi có nhiều ánh sáng. Ảnh: Internet

Số bậc cầu thang

Không nên làm cầu thang quá dài hoặc quá ngắn làm ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như tài vận của chủ nhà. Số bậc của cầu thang được tính từ bậc thứ nhất cho tới bậc cuối cùng và bậc cuối cùng phải là bậc "sinh" trong chu kì bốn bậc "sinh, lão, bệnh, tử" từ đó người ta đã tính được rằng số bậc = 4n+1 vậy nên số bậc là các số lẻ 17,19, 21,23,... Các bạn nên vận dụng cách chia bậc cầu thang theo phong thủy để mang đến vận may cho gia đình, tránh những rủi ro hiểm họa.

Chất liệu, màu sắc phù hợp

Lựa chọn chất liệu và màu sắc phù hợp cũng góp phần vào nghệ thuật tạo ra sự cân đối, hài hòa trong phong thủy. Trên thị trường có rất nhiều loại cầu thang làm bằng các chất liệu khác nhau như: bằng gỗ, inox, xi măng và chủ nhà cần dựa vào kích thước, màu nền trong nhà để chọn chất liệu thích hợp. Mỗi chất liệu sẽ mang đến một sự tác động qua lại với phong thuỷ trong gia đình và nhất là chủ nhân của căn nhà vì vậy mà việc lựa chọn chất liệu đặc biệt quan trọng.

Chọn màu sắc, chất liệu và kích thước đúng cách đem lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn, tạo nên sự cân bằng cho ngôi nhà góp phần đem lại khí sắc cho gia chủ.

Nên hay không nên có lan can?

Nhiều người cho rằng nếu trong nhà không có trẻ con thì không nhất thiết phải làm lan can, chỉ cần tăng chiều rộng cầu thang lên là được nhưng phong thủy về thiết kế cầu thang lại cho rằng nhất định phải có lan can cho cầu thang. Lan can là một bộ phận không thể thiếu của cầu thang, nó làm tăng sức thẩm mỹ và độ an toàn tạo sự yên tâm và tin cậy cho chủ nhà cũng như người làm khách đến chơi nhà.



Nên có lan can cầu thang. Ảnh: Internet

Cầu thang hở hay kín?

Khi thiết kế cầu thang gia chủ hãy nên chú ý các bậc không được hở nhau, để mang đén cho căn phòng có được vượng khí thông suốt từ dưới lên trên, nêu gia chủ không biết thiết kế theo phòng thủy, xây cầu thang có kẽ hở giữa các bậc như vậy sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình, các nguồn vượng khí sẽ bị phân tán, làm ảnh hưởng đến sự tiện ích của ngôi nhà, giúp gia chủ không gặp được nhiều may mắn, thuận lợi cho công việc.

Trang trí cho cầu thang



Trang trí cây cảnh phù hợp ở chân cầu thang giúp mang lại vận may cho gia chủ. Ảnh: Internet

Trong số các loại cây cảnh thì cây phát lộc là loại cây được xem là loại cây may mắn đúng với cái tên của nó, dùng cây phát lộc để ở chân cầu thang giúp khai thông vận khí tạo sức sống cho cả căn nhà, cũng có thể dùng các loại cây nhỏ hơn để trang trí tạo sự bắt mắt cho cầu thang.

Trang trí các bức tường xung quanh cầu thang với các hình ảnh, vật trang trí trực quan. Chú ý chọn màu sắc và chất liệu phù hợp với bản mệnh của từng chủ nhà. Bố trí nhiều nguồn sáng gần cầu thang để cân bằng năng lượng. Bạn có thể thể chọn một chiếc đèn chùm lớn hoặc một số tranh treo tường đẹp, phù hợp với thiết kế trong ngôi nhà.