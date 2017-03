Hong Kong sau ‘ngày trở về’

Những gì thế giới chứng kiến từ cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hong Kong còn là hệ lụy của rất nhiều những vận động mang tính lịch sử đã bắt nguồn từ lâu tại vùng đất này, về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa. Chúng tích tụ, phát triển và rồi bùng nổ.

Luyến tiếc thời hoàng kim

Trong hơn 150 năm dưới sự cai trị của Anh, Hong Kong chưa bao giờ được trao quyền dân chủ. Tuy nhiên, hình ảnh những người biểu tình vì dân chủ ở Hong Kong vào đầu tháng 7 vừa qua cầm trên tay quốc kỳ Anh và giơ cao ảnh nữ hoàng Elizatbeth. Trong số đó có cả những người đã từng sống dưới thời bị trị bởi “cựu bá chủ thế giới” - Anh. Đó như “một gáo nước lạnh” với chính quyền Bắc Kinh, khi Tập Cận Bình ra sức củng cố mối quan hệ giữa đại lục và Hong Kong suốt thời gian qua.

Trong giai đoạn 1841-1997, Anh đã biến Hong Kong từ một vùng đất hoang sơ trở thành một đô thị sầm uất, một trung tâm xuất nhập khẩu của miền Viễn Đông. Cũng trong khoảng thời gian này, chính quyền cai trị Anh cho phép Hong Kong có quyền tự do kinh tế, đồng thời không can thiệp chính trị. Đây là điều kiện để Hong Kong vươn lên một cách thần kỳ, trở thành một trong bốn con rồng châu Á khi đó (cùng với Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan). Thời hoàng kim của Hong Kong được thế giới biết đến với nền công nghiệp, tài chính và dịch vụ thương mại phát triển, phồn thịnh. Do vậy không giống nhiều thuộc địa khác, Hong Kong đã trở thành một mô hình phát triển kiểu mẫu dù nằm dưới sự cai trị của một quốc gia khác.

GDP Hong Kong từng góp vào GDP TQ 18%. Tuy nhiên, hiện nay con số này tuột xuống mức 3%. Thậm chí những tháng đầu nămđến nay, GDP Hong Kong đạt mức tăng trưởng âm. Ảnh: NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Năm 1997, sau Tuyên bố chung với Trung Quốc (TQ) về việc chuyển nhượng lại Hong Kong cho Trung Hoa đại lục, các chính phủ đã đồng thuận về việc xây dựng một thể chế có “mức độ tự trị cao” cho Hong Kong. TQ khi đó cam kết duy trì chế độ “một quốc gia, hai thể chế” trong suốt 50 năm sau khi Anh trao trả Hong Kong. Đồng thời, Bắc Kinh luôn nhấn mạnh rằng Hong Kong là một đặc khu kinh tế của nước này, không phải là một “đặc khu chính trị”. Đó có thể xem là một “tài sản” mà người Anh để lại cho vùng đất này, cho phép Hong Kong có một không gian hoạt động riêng mà không chịu nhiều ảnh hưởng quá lớn từ chính quyền Bắc Kinh.

Biến Hong Kong thành thị trường tiêu thụ

Sau gần 20 năm về lại với TQ, những gì Hong Kong đã và đang trải qua không khiến họ hài lòng. Những cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra trong nhiều năm liền phản đối sự can thiệp của Bắc Kinh vào những bộ luật cơ bản của Hong Kong. Các vấn đề mà Hong Kong đang đối mặt: kinh tế phát triển chậm, môi trường sống ô nhiễm, thị trường cạnh tranh cao, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, nạn tham nhũng tràn lan…

Vài năm trở lại đây, GDP hằng năm của Hong Kong cũng không thể hiện sự ổn định trong tăng trưởng. Các biểu tượng phồn thịnh một thời của kinh tế Hong Kong - như Hương Cảng - đã bắt đầu suy thoái. Các chuyên gia kinh tế cho rằng sự yếu kém trong phát triển của Hong Kong là một phần của bức tranh chung về suy thoái kinh tế TQ, vốn đã không còn giữ được tốc độ phát triển cực nhanh như những năm trước đây.

Ở một góc độ khác, TQ đại lục dường như đã tập trung khai thác quá nhiều tại thị trường Hong Kong. báo TIME (Mỹ) đưa tin từ năm 1979 Hong Kong đã là một thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của TQ, đồng thời là thị trường để TQ tiếp thị sản phẩm và tiến hành các giao dịch tài chính với các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây. Chính mối quan hệ kinh tế gắn bó này đã thúc đẩy chính phủ TQ khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp từ đại lục đến thiết lập kinh doanh và phát triển sự nghiệp tại Hong Kong.

Với chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động từ lục địa, các doanh nghiệp TQ đã tạo nên sự cạnh tranh không nhỏ cho người lao động và các doanh nghiệp tại Hương Cảng. Các ông chủ lớn của TQ cùng với sự bành trướng kinh doanh, thâu tóm thị trường cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo tại Hong Kong. Tình trạng này tạo nên một bất mãn lớn trong xã hội Hong Kong, đặc biệt là với giới trẻ và sinh viên vừa tốt nghiệp.

Hệ quả là một Hong Kong sôi động và tự chủ bắt đầu kiệt sức. Vốn xuất phát điểm với mức đóng góp 18% GDP của TQ, nay mức GDP Hong Kong xuống chỉ còn khoảng 3% trong nền kinh tế TQ nói chung. Mức GDP những tháng đầu năm 2014 của Hong Kong lần đầu tiên trong lịch sử đã xuống mức… âm.

Nỗ lực bảo tồn văn hóa Hong Kong

Sau khi Hong Kong trở về với TQ, ý thức về một nền văn hóa bản địa vẫn còn tồn tại. Người Hong Kong muốn bảo tồn Hồ Quảng, muốn thể hiện sự tự hào với nền điện ảnh Hong Kong riêng biệt và không giấu sự lo lắng khi tiếng Quan Thoại từ lục địa đang dần lấn át tiếng Quảng Đông.

Hãng tin BBC dẫn kết quả của nhiều cuộc khảo sát cho thấy số người cảm nhận bản sắc Hong Kong của mình đang giảm đi theo từng năm từ khi về với đại lục. Những người dân Hong Kong yêu nước đã tiến hành rất nhiều hoạt động: các cuộc biểu tình và tuần hành trong suốt nhiều năm qua nhằm kêu gọi bảo tồn văn hóa và duy trì tự do chính trị cho Hong Kong.

Không ít người thể hiện sự lo lắng về một sự “hòa tan” bản sắc và văn hóa. GS Michael de Golyer, ĐH Baptist Hong Kong, nói: “Khi chúng tôi hỏi mọi người có nghĩ rằng TQ sẽ trở thành một Hong Kong thứ hai trong vài chục năm tới không, cũng có những người trả lời có. Có thể họ sẽ đúng. Nhưng rất nhiều người nghĩ theo hướng ngược lại. Hong Kong đã từng là một đốm sáng của chủ nghĩa hội nhập quốc tế. Nhưng hiện nay cả Hong Kong đang leo lét”.

THỦY TIÊN