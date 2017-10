Rao bán chung cư ngàn tỉ ở TP.HCM để thu hồi nợ

Theo thông báo ngày 16-10 của BIDV, toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (Công ty 584) tại BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2 đến thời điểm bán (tạm tính đến ngày 31-7-2017) là gần 1.091 tỉ đồng).

BIDV sẽ thế chấp kèm theo khoản nợ gồm Dự án khu dân cư 584 Tân Kiên tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Giá khởi điểm là 810,3 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Trong đó bao gồm một nền đất có diện tích 174,5 m2 tại thửa đất số 302, tờ bản đồ 62, bộ địa chính xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; quyền sử dụng 41.242,1 m2 theo GCNQSDĐ số CT05280 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 21-2-2011 và tài sản gắn liền với đất là hai khối chung cư với 712 căn hộ.

Chủ đầu tư của Dự án khu dân cư 584 Tân Kiên là Công ty 584 đầu tư trực tiếp 100% dự án, có giá trị đầu tư khoảng 573 tỉ đồng.

Được biết dự án khu dân cư 584 Tân Kiên ký hợp đồng mua bán với khách hàng từ năm 2008 từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến việc bàn giao chậm tiến độ.

Từ năm 2012, ngân hàng nhiều lần xuống dán thông báo, niêm phong căn hộ để siết nợ. Đến nay công trình vẫn chưa hoàn thiện và đi vào sử dụng.



Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là dự án cao ốc Saigon One Tower do Công ty CP Sài gòn One Tower làm chủ đầu tư nhằm mục đích xử lý, thu hồi nợ.

Như vậy sau khi dự án cao ốc Sài Gòn One Tower bị thu giữ tài sản để xử lý nợ 7.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 42 của VAMC vào cuối tháng 8, hàng loạt ngân hàng như Sacombank, Techcombank, Agribank, Maritime Bank… đã ráo riết thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để bán đấu giá.