Bồi thường 120 triệu đồng trong vụ lọt hố ga chết người

Như đã thông tin, ngày 21-10-2016, ông Nguyễn Văn Ngộ (sinh năm 1975, trú TP Cần Thơ) chạy đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương (KDV) đã bị lọt xuống ga tử vong. Án mạng thương tâm này thu hút nhiều sự quan tâm của dự luận.

Đây là công trình thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường KDV, quận Bình Tân. Hố ga này sâu khoảng 2 m, phía dưới có nhiều nước thải nhưng miệng hố không được che đậy và xung quanh cũng không có rào chắn để cảnh báo người đi đường...



Hố ga được đóng nắp và có rào chắn sau tai nạn(ảnh chụp ngày 22-10) Ảnh: LÊ THOA

Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất phát từ cả hai bên nên không thể loại trừ trách nhiệm của đơn vị thi công.

Tuy nhiên, Công an quận Bình Tân đã ra quyết định không khởi tố vụ án mà chỉ gửi thông báo cơ quan liên quan xử lý theo hướng xử phạt hành chính hoặc kiểm điểm kỷ luật.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an quận Bình Tân để tìm hiểu sự việc. Trong văn bản phản hồi Pháp luật TP.HCM, công an quận Bình Tân khẳng định nạn nhân có lỗi thiếu quan sát đi vào công trình đang thi công. Nạn nhân trong tình trạng say rượu đã không đi bộ trên vỉa hè dành cho người đi bộ mà đi bộ dưới lòng lề đường. Vẫy đón xe tại nơi không có trạm dừng nên hành vi của những người liên quan không cấu thành tội ‘vi phạm quy định về an toàn ở những nơi đông người.’

Nội dung văn bản của Công an quận Bình Tân nêu: "Ngày xảy ra tai nạn, tổ thi công thực hiện tráng vữa miệng hố ga BP19 (trước cửa nhà số 386 KDV) nên kéo nắp hố ga sang một bên, cách miệng hố ga 0,5 mét. Trong lúc chờ xi măng khô, tổ thi công dùng 4 tấm kim loại chữ L kích thước 08 x 0,4 x0,4m dựng xung quanh miệng hố ga và căng dây cảnh báo của công trình xung quanh miệng hố ga nhưng không có rào chắn đảm bảo an toàn. Tiếp đó, tổ thi công di chuyển đến hố ga BP18 (cách đó khoảng 20m) để thi công. Phân công cho anh Lê Anh Quốc Huy có nhiệm vụ đứng cảnh báo và phân luồng điều tiết giao thông trước hố ga BP18 và cách hố ga BP19 khoảng 17m.

Lúc này, ông Ngộ đi bộ dưới lòng đường KDV, trong khu vực đang thi công và vẫy tay đón xe khách. Do xe khách không dừng nên ông Ngộ vừa vẫy tay, mắt nhìn theo xe khách, vừa chạy theo xe nên bị vấp chân vào nắp hố ga làm mất thăng bằng ngã vào hố ga.

Tại vị trí xảy ra tai nạn không có vạch đi bộ cho người qua đường, không có trạm dừng chờ xe buyt.

Về trách nhiệm dân sự, công ty TNHH Liên doanh xây dựng VIC (đơn vị thi công) đã hỗ trợ cho đại diện gia đình nạn nhân số tiền 120 triệu đồng. Đại diện gia đình nạn nhân có đơn bãi nại và không có yêu cầu gì khác.

Ngoài ra, phía Chủ đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Công, (Giám đốc trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước) đã nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và khiển trách về mặt Đảng để UBND TP.HCM xem xét quyết định.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân có quyết định không khởi tố vụ án. VKSND quận Bình Tân có kết luận kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án hình sự là đúng quy định pháp luật, đồng thời thông báo những thiếu sót của các đơn vị đề nghị cơ quan chủ quản xem xét xử lý hành chính hoặc kỷ luật".