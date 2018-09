Vụ người thu gom mì mót chết: VKS tỉnh Tây Ninh nói gì?

Công an mời người hàng xóm của bà Bích Ngày mai, Chủ nhật 9-9, chị Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1988, ngụ ấp Hội Thanh , xã Tân Hội, huyện Tân Châu, Tây Ninh) sẽ làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh. Chị Phụng là người ở cách nhà bà Bích 15m, cũng là người duy nhất không thuộc gia đình bà Bích tự làm văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Chị Phụng đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận rằng chiều xảy ra sự việc, chính mắt chị trông thấy một đoàn 4 người, gồm 3 nam và 1 nữ, vào nhà bà Bích. Lát sau chị nghe ồn ào, nhìn qua thấy xô xát. Rồi ba người đàn ông bỏ chạy, chỉ còn người phụ nữ hỗ trợ gia đình đưa bà Bích đi cấp cứu. Chị chạy qua thì chồng bà Bích cho biết bà bị một thành viên trong đoàn xô ngã bật ngửa. 30 phút sau chị nghe người nhà bà Bích báo về là bà đã chết.