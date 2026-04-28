Công an phát hiện loạt bất thường trong vụ trúng đấu giá đất ảo ở Quảng Ngãi

Ngày 28-4, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đơn vị đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ ông Đặng Huy Dũng (ngụ xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) trúng đấu giá lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc nhưng đến khi xây nhà mới biết lô đất không có trên thực địa.
Nhiều vấn đề cần làm rõ
Qua làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai cần phải tiếp tục xác minh, làm rõ.
Đó là việc giao đất, quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện dự án không trùng khớp về diện tích; việc bàn giao đất thực địa sau khi trúng đấu giá; ranh giới giữa khu dân cư Cây Trắc và các hộ dân giáp ranh khu dân cư Cây Trắc có sự thay đổi.
Phần diện tích đất của hộ dân liền kề với lô đất số 19 (nằm ngoài khu dân cư Cây Trắc) có sự biến động, tăng diện tích ở những chưa xác định nguyên nhân; việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Nguyên...
Bên cạnh đó, quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu gặp một số khó khăn do tài liệu không được lưu trữ đầy đủ tại UBND xã Bình Sơn, nên chưa đủ căn cứ để xác định nguyên nhân vụ việc.
Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh vụ việc và đã có văn bản đề nghị UBND xã Bình Sơn phối hợp kiểm tra, xác minh vụ việc, làm rõ, giải quyết cho đương sự sử dụng đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Lập đoàn liên ngành đo đạc, thu thập tài liệu
Trong khi đó, theo UBND xã Bình Sơn, sau khi tiếp nhận đơn của ông Đặng Huy Dũng, UBND xã này đã mời Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham vấn, định hướng phương án giải quyết vụ việc vào ngày 18-12-2025.
Đồng thời, UBND xã Bình Sơn đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phó chủ tịch thường trực UBND xã làm tổ trưởng để kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan lô đất số 19 mà ông Dũng trúng đấu giá.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc để tiến hành đo đạc hiện trạng toàn bộ khu dân cư Cây Trắc và các thửa đất liền kề. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành mời các cá nhân, tổ chức có liên quan để làm việc, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên, do vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp, thời gian xảy ra đã lâu (từ năm 2005) và kéo dài cho đến nay, liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện khu dân cư và quá trình quản lý, sử dụng đất nên đoàn kiểm tra liên ngành gặp khó khăn trong việc nghiên cứu, thu thập thông tin và mất nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh.
Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập bổ sung các tài liệu có liên quan và báo cáo kết quả xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Như PLO đã phản ánh, năm 2007, ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá hai lô đất số 18 và 19 thuộc khu dân cư Cây Trắc. Năm 2008, ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả hai lô đất này.
Đến năm 2018, khi định xây nhà, ông Dũng mới phát hiện lô đất số 19 không có thực. Suốt nhiều năm qua, ông đi gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Tại buổi làm việc với UBND xã Bình Sơn, đại diện Phòng Kinh tế xã xác nhận qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, khu dân cư Cây Trắc không tồn tại lô đất số 19 như trong giấy chứng nhận. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại cho rằng "chưa có cơ sở tham mưu hướng giải quyết" vì lô đất không tồn tại trên thực tế.
Hiện ông Dũng tiếp tục khiếu nại, yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc hy hữu này.