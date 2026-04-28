Công an phát hiện loạt bất thường trong vụ trúng đấu giá đất ảo ở Quảng Ngãi 28/04/2026 09:18

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định có nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai trong vụ việc này.

Ngày 28-4, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đơn vị đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ ông Đặng Huy Dũng (ngụ xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) trúng đấu giá lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc nhưng đến khi xây nhà mới biết lô đất không có trên thực địa.

Ông Đặng Huy Dũng ở lô đất số 18 ông trúng đấu giá, riêng lô 19 không có trên thực địa.

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Qua làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai cần phải tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đó là việc giao đất, quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện dự án không trùng khớp về diện tích; việc bàn giao đất thực địa sau khi trúng đấu giá; ranh giới giữa khu dân cư Cây Trắc và các hộ dân giáp ranh khu dân cư Cây Trắc có sự thay đổi.

Phần diện tích đất của hộ dân liền kề với lô đất số 19 (nằm ngoài khu dân cư Cây Trắc) có sự biến động, tăng diện tích ở những chưa xác định nguyên nhân; việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Nguyên...

Bên cạnh đó, quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu gặp một số khó khăn do tài liệu không được lưu trữ đầy đủ tại UBND xã Bình Sơn, nên chưa đủ căn cứ để xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh vụ việc và đã có văn bản đề nghị UBND xã Bình Sơn phối hợp kiểm tra, xác minh vụ việc, làm rõ, giải quyết cho đương sự sử dụng đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Lập đoàn liên ngành đo đạc, thu thập tài liệu

Trong khi đó, theo UBND xã Bình Sơn, sau khi tiếp nhận đơn của ông Đặng Huy Dũng, UBND xã này đã mời Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham vấn, định hướng phương án giải quyết vụ việc vào ngày 18-12-2025.

Đồng thời, UBND xã Bình Sơn đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phó chủ tịch thường trực UBND xã làm tổ trưởng để kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan lô đất số 19 mà ông Dũng trúng đấu giá.

Ông Đặng Huy Dũng được UBND huyện Bình Sơn cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất ảo nêu trên.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc để tiến hành đo đạc hiện trạng toàn bộ khu dân cư Cây Trắc và các thửa đất liền kề. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành mời các cá nhân, tổ chức có liên quan để làm việc, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, do vụ việc có nhiều yếu tố phức tạp, thời gian xảy ra đã lâu (từ năm 2005) và kéo dài cho đến nay, liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện khu dân cư và quá trình quản lý, sử dụng đất nên đoàn kiểm tra liên ngành gặp khó khăn trong việc nghiên cứu, thu thập thông tin và mất nhiều thời gian để thẩm tra, xác minh.

Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập bổ sung các tài liệu có liên quan và báo cáo kết quả xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.