Đạo diễn phim Dốc sương mù sắp hầu tòa vụ tạt chất bẩn vào nhà người khác 28/04/2026 16:31

(PLO)- Đạo diễn Nguyễn Lê Minh bị cáo buộc dùng túi chứa chất bẩn ném vào nhà người nợ tiền; trong điện ảnh, ông được biết đến với cách thể hiện sâu sắc, giàu tính giáo dục gia đình.

Ngày 7-5, TAND khu vực 4 - TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử hai bị cáo Nguyễn Lê Minh (đạo diễn, sinh năm 1976) và Trần Quốc Thắng (tài xế, sinh năm 1981) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hai bị cáo bị truy tố theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Đạo diễn Nguyễn Lê Minh ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình…

Cáo trạng của VKSND TP.HCM xác định: Ngày 4-9-2024, bà Phạm Thị Quỳnh Châu đang ở nhà ở quận Tân Bình (cũ) thì được nhân viên báo cửa hàng trưng bày rượu của bà Châu dưới tầng trệt bị tạt chất bẩn. Qua kiểm tra camera, bà Châu phát hiện có hai đối tượng đi xe máy dùng túi chứa chất bẩn ném vào nhà nên bà Châu đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Qua truy xét, Cơ quan điều tra xác định được hai người là Nguyễn Lê Minh và Trần Quốc Thắng thực hiện và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Minh và Thắng khai nhận, năm 2018, bà Châu huy động vốn với Nguyễn Lê Minh để kinh doanh rượu. Quá trình kinh doanh, giữa bà Châu và Minh xảy ra mâu thuẫn về việc bà Châu không trả cho Minh số tiền 750 triệu đồng tiền gốc và lợi nhuận mà bà Châu nợ Minh.

Để nhanh chóng đòi được tiền, Minh nói bà Châu số tiền Minh cho bà Châu mượn là của người khác. Đến tháng 12-2023, bà Châu chuyển cho Minh số tiền là 20 triệu đồng nhưng Minh không đồng ý, yêu cầu bà Châu mỗi tháng phải trả Minh số tiền 100 triệu đồng.

Bà Châu không có khả năng trả nợ nên Minh khởi kiện. TAND TP Bà Rịa (cũ) ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc bà Châu phải trả số tiền 730 triệu đồng. Sau đó, Minh nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ nhưng bà Châu không nghe máy, đến nhà tìm thì bà Châu tránh mặt.

Bức xúc do không đòi được tiền nên ngày 4-9-2024, Minh liên lạc qua ứng dụng Zalo với Trần Quốc Thắng (tài xế của Minh) mua 1 hộp sơn để tạt vào nhà bà Châu. Minh không thấy Thắng phản hồi nên tự đi mua 1 hộp sơn màu đỏ và 1 ít xăng rồi pha trộn cùng bịch mắm tôm có sẵn trong nhà để ném vào nhà bà Châu nhằm mục đích gây áp lực buộc bà Châu trả nợ.

Đến khoảng 17 giờ 45 ngày 4-9-2024, Minh nhờ Thắng điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade của Minh cùng đến nhà bà Châu để tạt sơn, Thắng đồng ý. Khi đến nhà bà Châu, Minh xuống xe ném 2 túi nilong đựng sơn, xăng và mắm tôm vào nhà bà Châu trúng bàn, ghế, đồ dùng và sàn nhà, sau đó cả hai tẩu thoát.

UBND phường 13, quận Tân Bình (cũ) có văn bản trả lời cơ quan điều tra cho biết qua phối hợp với công an phường và tổng hợp ý kiến tại buổi lấy ý kiến nhân dân tại khu phố 13, vụ việc tạt sơn và mắm tép xảy ra ngày 4-9-2024 có gây mất an ninh trật tự nhưng không nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự ổn định, không ảnh hưởng xấu gây bức xúc dư luận xã hội.

Về phần dân sự, bà Châu có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường đối với Minh và Thắng.