Lý do tòa hoãn xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến 21/04/2026 14:52

(PLO)- HĐXX phúc thẩm đã hoãn phiên tòa để xem xét yêu cầu của mẹ cố diễn viên Đức Tiến về việc định giá lại tài sản và trưng cầu giám định chữ ký của cố diễn viên.

Ngày 21-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

Phiên tòa phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến) đối với bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm đã hoãn phiên tòa để xem xét yêu cầu của mẹ cố diễn viên Đức Tiến về việc định giá lại tài sản và trưng cầu giám định chữ ký của cố diễn viên.

Phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 10-2025. Ảnh: TRẦN MINH

Theo nội dung vụ kiện, bà Bình Phương cho rằng chồng bà đã để lại di chúc tại Mỹ cho bà sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ).

Bà Ánh và trẻ MH (con gái của cố diễn viên), mỗi người được nhận một kỷ phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng. Do đó, bà Bình Phương khởi kiện yêu cầu được nhận lại nhà và đất trên.

Trong đơn phản tố, mẹ cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu những nội dung sau: Xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên. Bà Ánh được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông (nằm trong khối tài sản chung với bà Ánh); 50% giá trị thửa đất tại Long An (nằm trong khối tài sản chung với bà Bình Phương).

Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH.

Tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên...

Trước đó, vào tháng 10-2025, TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương và một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Ngọc Ánh.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu tài sản đứng tên cố diễn viên Đức Tiến là tài sản chung với bà Phương và không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đồng sở hữu nhà ở TP Thủ Đức (cũ) và đất ở tỉnh Long An (cũ) với cố diễn viên.

Tòa cũng xác định di chúc của cố diễn viên lập tại Mỹ là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Di sản của cố diễn viên sẽ được chia theo di chúc.

Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.