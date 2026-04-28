Vụ 25 năm chờ bồi thường chỉ nhận được đất 'treo': Địa phương giới thiệu 4 vị trí đất khác 28/04/2026 14:25

(PLO)- Địa phương đã giới thiệu 4 vị trí đất tại thôn Phú Quý để xem xét bố trí, cấp cho hộ ông Trinh.

Liên quan đến vụ ông Phạm Văn Trinh (thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị thu hồi đất từ năm 2001 nhưng lô đất được bồi thường lại nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng, ngày 28-4 UBND xã Đông Sơn đã có báo cáo về kết quả giải quyết đơn của ông Trinh.

Ông Phạm Văn Trinh tại lô đất bị thu hồi làm dự án vào năm 2001.

Theo nội dung báo cáo, tháng 9-2025, ông Trinh gửi đơn phản ánh việc chưa được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất số 1711, tờ bản đồ số 23 (xã Bình Châu cũ, nay thuộc xã Đông Sơn), đồng thời đề nghị được đền bù hoặc bố trí đất thay thế.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Đông Sơn đã tổ chức làm việc với ông Trinh vào ngày 24-10-2025 để giải thích, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, ông Trinh không thống nhất và không ký biên bản làm việc.

Lô đất ông Trinh bốc thăm trúng nhưng sau khi bổ sung đủ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thì chính quyền xác định lô đất này nằm trong quy hoạch nên không thể cấp giấy chứng nhận.

Đến ngày 14-1-2026, UBND xã ban hành văn bản trả lời, đưa ra các hướng xử lý, gồm: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đất đai nếu tiếp tục sử dụng thửa đất; xem xét bố trí thửa đất khác phù hợp quy hoạch nếu có nhu cầu. Đồng thời, xã tiếp tục tham vấn các cơ quan chuyên môn để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Sau đó, ông Trinh tiếp tục gửi đơn khiếu nại liên quan đến việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 27-3-2026, UBND xã Đông Sơn tiếp tục làm việc với ông Trinh và thông tin kết quả rà soát quỹ đất. Tại buổi làm việc, địa phương đã giới thiệu bốn vị trí đất tại thôn Phú Quý để xem xét bố trí.

Ông Trinh bức xúc trước việc 25 năm đi đòi quyền lợi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo UBND xã, ông Trinh cơ bản thống nhất với phương án này và đề nghị tiếp tục xác minh nguồn gốc đất trước khi lựa chọn vị trí cụ thể để thực hiện các thủ tục giao đất theo quy định.

Hiện UBND xã Đông Sơn đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Như PLO đã thông tin, năm 2001, UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi đất của ông Trinh để thực hiện dự án. Năm 2006, nhiều hộ dân khiếu nại việc thu hồi đất, nhưng ông Trinh và bốn hộ khác không tham gia.

Sau đó, do không có tên trong danh sách được trả đất, ông Trinh và bốn hộ này đành khiếu nại. Đến năm 2020, UBND huyện Bình Sơn (cũ) kết luận, yêu cầu địa phương công nhận và bố trí đất nông nghiệp cho các hộ từ quỹ đất của xã.

Năm 2023, các hộ được bốc thăm nhận đất, gia đình ông Trinh trúng thửa 1711 (diện tích 336,8 m²). Tuy nhiên, trong khi bốn hộ kia đã được cấp giấy chứng nhận, riêng hộ ông Trinh bị dừng do vướng điều kiện phải “trực tiếp sản xuất nông nghiệp”.

Sau khi bổ sung hồ sơ, đến năm 2025, địa phương xác nhận đủ điều kiện cấp giấy thì tiếp tục phát sinh vướng mắc mới là thửa đất này nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng, không đủ điều kiện cấp sổ.

Ông Trinh đã nhiều lần khiếu nại, đề nghị giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.