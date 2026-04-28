Mua bán vắc xin bỏ túi riêng, cựu giám đốc CDC Huế lãnh án 28/04/2026 13:26

(PLO)- TAND TP Huế đã tuyên phạt cựu giám đốc CDC Huế Hoàng Văn Đức cùng ba đồng phạm trong vụ mua bán vắc xin ngoài đấu thầu, thu tiền bỏ túi riêng gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 28-4, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên án đối với bốn bị cáo Hoàng Văn Đức (56 tuổi), Trần Thị Kim Xinh (48 tuổi), Lê Nguyễn Thị Loan (58 tuổi) và Hà Thúc Nhật (43 tuổi) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế.

Bị cáo Hoàng Văn Đức (bên phải) cùng ba đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, việc mua sắm vắc xin phải tuân thủ quy định đấu thầu. Đồng thời toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2021, bị cáo Hoàng Văn Đức (Giám đốc CDC Huế), cùng các bị cáo Trần Thị Kim Xinh (Phó khoa Dược - Vật tư y tế), Hà Thúc Nhật (Kế toán trưởng) và Lê Nguyễn Thị Loan (nhân viên thu phí) đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Các bị cáo sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua vắc xin từ nhiều công ty cung ứng, nhưng lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân.

Số vắc xin này được đưa vào tiêm song song với vắc xin mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa việc thu tiền, bị cáo Lê Nguyễn Thị Loan đã áp mức giá tiêm đối với vắc xin mua ngoài đấu thầu tương đương giá vắc xin trong thầu.

Thay vì nộp về đơn vị, số tiền này được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho bị cáo Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua vắc xin, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng, ngoại giao.

Kết quả điều tra xác định, tổng số vắc xin mua ngoài đấu thầu là gần 20.000 liều, với giá trị hơn 4,7 tỉ đồng.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Huế số tiền hơn 1 tỉ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị.

Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm thất thoát tài sản công, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành y tế và niềm tin của nhân dân.

Trong vụ án, bị cáo Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; bị cáo Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực; bị cáo Hà Thúc Nhật tham gia với vai trò hạn chế hơn.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù giam; bị cáo Hà Thúc Nhật 1 năm tù giam và bị cáo Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.