Hàng ngàn sản phẩm táo đỏ kẹp sữa lạc đà, táo đỏ Tân Cương không rõ nguồn gốc 28/04/2026 10:47

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý bà PBH (31 tuổi) và ông ĐVC (39 tuổi, cùng ngụ phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sản phẩm táo đỏ ủ vị Vân Nam không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: KT

Thông tin ban đầu, ngày 24-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nông sản TAKLA do bà PBH làm giám đốc và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Pháp do ông ĐVC làm giám đốc. Hai công ty cùng có địa chỉ khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA, gồm kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử cam túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo....

Sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA sau khi được gia công. Ảnh: KT

Toàn bộ số sản phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện, thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu, gồm táo đỏ, kỳ tử... cùng các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa của cơ sở.

Qua xác minh bước đầu xác định ông ĐVC đã đặt mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử,… không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán lại cho bà PBH để gia công, đóng gói vào bao bì in nhãn mác hiệu TAKLA rồi bán ra thị trường trên các sàn thương mại điện tử TikTok Shop, Shopee thông qua các tài khoản “Vân Nam Natural”, “Táo đỏ Takla Tân Cương”.

Hai cá nhân đã bán ra thị trường hàng ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc, thu lợi hàng tỉ đồng. Ảnh: KT

Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội này không thực hiện đăng ký công bố sản phẩm, kiểm nghiệm thành phần chất lượng theo quy định.

Theo cảnh sát, từ tháng 6-2024 đến khi bị phát hiện, hai cá nhân trên đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 6 tỉ đồng.