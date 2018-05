SCB tung nhiều ưu đãi “khủng” cho chủ thẻ quốc tế

Khách hàng nhận ngay nhiều giải thưởng giá trị khi thanh toán bằng thẻ quốc tế SCB.



Hàng loạt chương trình khuyến mại



Cụ thể, từ ngày 15-04 đến hết ngày 26-05, SCB triển khai chương trình “Hòa nhịp FIFA World Cup cùng SCB Visa”. Giải thưởng hấp dẫn mỗi tuần là 01 chuyến du lịch 12 ngày 13 đêm trị giá 75 triệu đồng/chuyến tại nước Nga - quốc gia đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup năm 2018.

Đặc biệt, với mọi chi tiêu có giá trị bất kỳ không giới hạn số tiền tối thiểu bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB Visa, khách hàng đều có cơ hội trúng giải. Chuyến du ngoạn nước Nga sẽ thuộc về khách hàng đầu tiên mỗi tuần có 6 số của mã chuẩn chi là 150718 trên hóa đơn thanh toán. Tổng cộng có đến 6 chuyến du lịch dành cho 6 khách hàng may mắn nhất.

Đối với chủ thẻ tín dụng SCB Mastercard và chủ thẻ thanh toán quốc tế SCB Mastercard Debit, SCB triển khai chương trình khuyến mại “Kỳ nghỉ hạnh phúc cùng SCB Mastercard” từ ngày 15-04 đến hết ngày 30-06. Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được các chuyến du lịch khám phá Châu Á dành cho 02 người như: 01 chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm tại đất nước hạnh phúc - Bhutan, 02 chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm tại Hàn Quốc, 03 chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại Singapore và 04 chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại Thái Lan.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn khác như thẻ thanh toán quốc tế SCB MasterCard trị giá 500.000 đồng, camera hành trình, dù du lịch và balo sành điệu khi tích lũy nhanh nhất số mã dự thưởng theo yêu cầu của chương trình. Mã dự thưởng sẽ được cấp cho các khách hàng hiện hữu khi chi tiêu tối thiểu 500.000 đồng đối với thẻ tín dụng quốc tế và 300.000 đồng đối với thẻ thanh toán quốc tế; hoặc khách hàng mới kích hoạt thẻ quốc tế SCB MasterCard và có phát sinh giao dịch trong thời gian triển khai chương trình.

Ưu đãi “khủng” cho chủ thẻ quốc tế

Bên cạnh các chuyến du lịch hấp dẫn, cũng trong thời gian này, chủ thẻ quốc tế SCB Visa và SCB Mastercard còn nhận được nhiều ưu đãi khác như: được hoàn 10% giá trị (tối đa 800.000 đồng) khi thanh toán học phí qua thẻ quốc tế SCB từ 5 triệu đồng trở lên; giảm ngay đến 500.000 đồng khi mua sắm tại cửa hàng Viễn Thông A, hoặc thanh toán online trên các trang web Lazada, Lotte… Chi tiết các chương trình khuyến mại có thể xem tại website www.scb.com.vn hoặc thông qua hotline 24/7: 1800 545438 và 1900 6538.

Năm 2017, với thông điệp “Mọi dịch vụ - Một điểm đến SCB”, SCB tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 54% so với năm 2016, đạt 871 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ trong đó là kết quả từ hoạt động kinh doanh thẻ. Là một trong những sản phẩm chủ lực, bên cạnh việc thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mại dành cho chủ thẻ như trên, SCB còn đặc biệt chú trọng công tác bảo mật và an ninh thẻ. Cụ thể, vừa qua SCB lần thứ hai liên tiếp nhận được chứng nhận bảo mật và an ninh thẻ theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2, phiên bản mới nhất với nhiều điều kiện nghiêm ngặt và chặt chẽ. Điều này minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của SCB trong việc nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch, gia tăng lợi ích và đáp ứng kỳ vọng từ khách hàng.