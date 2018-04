Đứng tim máy bay cất cánh giữa tâm bão

Sự cố kể trển xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 3461 của hãng hàng không Southwest Airlines vào hôm 14-4. Một số hành khách thậm chí đã gửi lời chào vĩnh biệt đến người thân.





Hãng hàng không Southwest là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ. Ảnh: Wiki



“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sắp rơi. Mọi thứ trên máy bay dường như đảo lộn. Mọi người thì la hét, khóc lóc. Các hướng dẫn viên thì gào thét hành khách phải thắt chặt dây an toàn, trong khi tôi thì đang cố gửi tin nhắn tạm biệt người thân. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại bị đẩy vào tình cảnh như vậy" - Lauren Bale, phóng viên đài WWLTV người có mặt trên chuyến bay nói với tờ Daily Mail.

Sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Armstrong ở New Orleans, chiếc máy bay được chuyển đến thành phố Panama để tiếp nhiên liệu và sau đó tiếp tục hành trình của mình một cách bình yên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc tại sai chuyến bay không được hoãn chờ bão tan mà lại cất cánh trong điều kiện thời tiết không đảm bảo như vậy.

Trong một tuyên bố, hãng Southwest Airlines cho biết: "Trọng tâm hàng đầu của chúng tôi là an toàn. Chuyến bay 3461 từ Fort Lauderdale đến New Orleans đã hạ cánh an toàn sau khi gặp cơn dông dai dẳng ở New Orleans khiến máy bay phải hạ cánh để tiếp nhiên liệu trước khi hoàn thành cuộc hành trình".

Hãng hàng không Southwest là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ. Southwest sở hữu số lượng máy bay nhiều thứ 3 trên thế giới, 539 chiếc và toàn là Boeing 737.