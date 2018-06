Gặp gỡ nghệ nhân thêu tranh bằng máy may cực độc đáo

Thường những bức tranh thêu nghệ thuật thường được làm bằng tay, với từng mũi kim tỉ mỉ với nhiều con chỉ đa dạng màu sắc. Tuy nhiên, anh Arun Kumar Bajaj, sống ở Ấn Độ cũng tạo nên được những bức tranh thêu tuyệt đẹp nhưng chỉ với chiếc máy may đơn giản cũ kỷ của mình.

Từ bé, anh Arun đã rất thích vẽ và vẻ rất đẹp. Anh mơ ước lớn lên sẽ trở thành một họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật. Tuy nhiên, lúc anh lên 16 tuổi, cha anh đột ngột qua đời, Arun lúc này phải bỏ dở việc học để về phụ giúp công việc may vá của gia đình.



Một bức tranh khá công phu đang được Arun Kumar Bajaj thự hiện. Ảnh: Facebook

Mặc dù làm việc với chiếc máy may, nhưng con người nghệ sĩ trong Arun chưa hề biến mất. Thay vào đó, anh lại dùng chính nghề nghiệp của mình để thỏa sức đam mê vẽ. Thay vì dùng cọ thông thường, anh thợ may đã dùng từng mũi kim máy may, "vẽ" lên những bức tranh nghệ thuật đẹp không tưởng và Arun cũng chính là người duy nhất trên thế giới có khả năng tuyệt vời này,

“Tôi đã biết thêu thùa cách đây 23, khi tôi chỉ mới là đứa trẻ 12 tuổi. Sau khi cha tôi mất, tôi phải bỏ dỡ công việc để về chăm sóc cửa hàng may của cha. Tôi thêu khá giỏi nên tôi đã kết hợp nó với đam mê vẽ tranh của mình. Tôi không muốn mình cứ mãi là một thợ may, tôi muốn người khác biết đến tôi hay chí ít hơn là kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình" - chàng nghệ sĩ 35 tuổi nói với tờ DNA India.

May mắn thay, những nỗ lực của anh đã được đền đáp. Những tác phẩm do Arun làm ra được rất nhiều người trong và ngoài nước lùng mua. Những bức tranh thêu bằng máy được anh làm ra rất có giá trị và tuyệt đẹp.



Arun Kumar Bajaj làm việc rất chăm chỉ. Ảnh: Facebook



"Thêu tranh bằng máy đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác rất nhiều lần thêu tay, vì nếu bạn đi sai một mũi kim, bạn khó có thể chỉnh sửa được nó" - Arun chia sẻ.

Thông thường, anh Arun mất khá nhiều thời gian cho một tác phẩm. Bức tranh kỷ lục của Arun là bức tranh thêu thần Krishna, kích thước 2x1,2m, được thêu từ 2.839.000 m chỉ thêu, và mất 3 năm để hoàn thành. Một bức tranh khác về tòa án Ranjit Singh, Maharaja huyền thoại, với hơn 2.000 nhân vật trong tranh, và anh phải mất 1 năm để hoàn thành nó.

Một số tác phẩm tranh thêu bằng máy may của Arun:



Một bức chân dung độc đáo được nghệ nhân tài hoa này làm nên chỉ với chỉ đen trắng đơn sắc. Ảnh: Facebook



Những bức tranh được anh Arun chăm chút từng sợi râu, từng nếp nhăn. Ảnh: Facebook.



Một tác phẩm nhiều công phu khác của anh. Ảnh: Facebook



Khó ai tin rằng chiếc máy may chỉ có thể chạy những đường chỉ thẳng đơn thuần, dưới bàn tay tài hoa của người thợ đã biến thành những bức tranh thêu đầy sống động. Ảnh: Facebook