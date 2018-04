Xém ăn thịt “thủy quái” có hàm răng giống răng người

Con cá được cho là cá hoàng đế, được phát hiện tại thị trấn Kimindores, thuộc vùng Tây Papua của Indonesia , bởi một giáo viên.

Được biết, thầy giáo này tình cờ câu được con cá ở bến tàu nhưng không hề chú ý đến hàm răng của nó. Sau đó, anh đem con cá tặng cho cậu học trò Ahmad Seseray. Cậu bé này vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con “quái vật biển” có răng vuông giống người.

Đoạn video cho thấy con cá có hàm răng giống người. Ban đầu, Ahmad Seseray dự tính mang con cá về để làm một món ngon nhưng khi phát hiện con cá có hàm răng kì lạ cậu đã hoàn toàn bỏ ý định. Mẹ cậu, bà Hadijah, nói về khoảnh khắc nhìn thấy những cái răng bất thường trong miệng con cá: "Tôi banh miệng nó ra và cẩn thận nhìn vào bên trong. Con trai tôi nói đúng, nó có một hàm răng giống hệt răng người. Nhiều người đã đến nhà tôi để xem tận mắt con cá". Ban đầu, Ahmad Seseray dự tính mang con cá về để làm một món ngon nhưng khi phát hiện con cá có hàm răng kì lạ cậu đã hoàn toàn bỏ ý định. Mẹ cậu, bà Hadijah, nói về khoảnh khắc nhìn thấy những cái răng bất thường trong miệng con cá: "Tôi banh miệng nó ra và cẩn thận nhìn vào bên trong. Con trai tôi nói đúng, nó có một hàm răng giống hệt răng người. Nhiều người đã đến nhà tôi để xem tận mắt con cá".

Gia đình Ahmad đã quyết định cho con cá vào tủ đông lạnh thay vì làm thịt nó.





Video shows amazed residents examining the bizarre animal with its mouth agape and its smooth teeth on show.



Video shows amazed residents examining the bizarre animal with its mouth agape and its smooth teeth on show.