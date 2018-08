2 lãnh đạo PCCC được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an Đà Nẵng

Ngày 21-8, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi công bố quyết định của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC vào Công an TP Đà Nẵng và bổ nhiệm hai phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng mới.



Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho hai Phó giám đốc mới. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo đó, Cảnh sát PCCC sẽ là một phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng. Các phòng của Cảnh sát PCCC (cũ) sẽ là đội nghiệp vụ thuộc phòng và thuộc các quận, huyện.



Ngoài ra, còn có quyết định điều động hai lãnh đạo của Cảnh sát PCCC Đà Nẵng về làm hai Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Đình Chung (51 tuổi, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ Giám đốc Cảnh sát PCCC sẽ làm Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách PCCC.

Đại tá Lê Ngọc Hai (57 tuổi, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) từ Phó Giám đốc PCCC về làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách Phòng Cảnh sát môi trường, hành chính và hồ sơ.

Cảnh sát PCCC được sáp nhập có 500 người. Trong đó gần 300 người sẽ giữ lại thuộc lực lượng PCCC, số còn lại sẽ rải đều đến các đơn vị khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.



Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: HẢI HIẾU

Công an Đà Nẵng còn cắt hoặc sáp nhập để giảm từ 34 xuống còn 29 phòng nghiệp vụ, trong đó có cả Phòng PCCC vừa mới sáp nhập. Vì vậy, số lượng lãnh đạo rất nhiều phòng được tăng lên.