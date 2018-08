4 tướng công an nghỉ công tác chờ hưởng hưu trí

Ngày 30-8, thông tin từ Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ CAND (Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018.



Thượng tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bộ Công an

Báo cáo cho thấy thời gian qua, Cục Tổ chức cán bộ luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề xuất có chất lượng với lãnh đạo Bộ những vấn đề quan trọng, cơ bản về công tác tổ chức cán bộ, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lãnh đạo Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu trong thời gian tới Cục Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, xây dựng, ban hành thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, khoa học theo hướng tăng cường cho cơ sở và các đơn vị chiến đấu; sử dụng hiệu quả từng biên chế. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ của từng lực lượng, từng cấp Công an; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Tăng cường công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm quy trình công tác, quy chế làm việc; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm….

Bên cạnh đó, theo CAND, Bộ Công an cũng vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các Quyết định về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-9-2018 cho Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW; Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW và trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-12-2018 đối với Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Cục trưởng Cục Chính sách.