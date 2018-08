Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, ASEAN và Ấn Độ chia sẻ các quan ngại về diễn biến của tình hình biển Đông với các hoạt động quân sự hóa làm xói mòn lòng tin và gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở khu vực.

Các bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở các vùng biển khu vực, bao gồm biển Đông. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; trông đợi việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC và khuyến khích các nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu quả và ràng buộc.



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Ấn Độ cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác ASEAN-Ấn Độ trong ba năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng Thái Lan, nước điều phối tiếp theo và các nước ASEAN góp phần mở rộng và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ trong thời gian tới.