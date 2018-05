'Bây giờ cán bộ không biết uống rượu thì khó làm quan'?

Tại cuộc tiếp xúc, một số cử tri của phường An Bình nêu ý kiến cán bộ còn chậm giải quyết phản ánh của dân. Đường Hoàng Quốc Việt xuống cấp đã lâu và đã nhiều lần có kế hoạch làm mới nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm. Đường đi qua chợ An Bình lầy lội, cứ mùa mưa là ngập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nhưng cũng chưa được giải quyết. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về nạn ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm mùi hôi vào buổi sáng… Trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra thuộc về trách nhiệm của địa phương, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu UBND phường có báo cáo về phản ánh của cử tri liên quan đến mức độ ô nhiễm và tại sao dân phản ánh lại không giải quyết. Theo ông Thống, đường Hoàng Quốc Việt chậm đúng là do kinh phí. Nhưng TP đã đưa dự án này vào kế hoạch ODA giai đoạn ba, tức là sẽ triển khai trong năm nay. Bệnh viện Ung bướu quá tải và đã được Trung ương quan tâm để Chính phủ Hungary cho vay không lấy lãi. Tuy nhiên, hơn một tháng trước, đoàn Hungary sang làm việc thấy còn vướng về mặt kỹ thuật. Do đất nước Hungary đang bầu cử QH, khi nào xong sẽ tiếp tục bàn cách tháo gỡ các khó khăn để dự án Bệnh viện Ung bướu tiếp tục thực hiện…