Bến Tre 'giải cứu' và thả con vích 7,5 kg về biển

Trưa 16-5, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại, Đồn biên phòng Cửa Đại cùng Công an xã Thới Thuận đã tiến hành thả con vích (tên gọi khác là đồi mồi dứa, tráng bông, rùa xanh) về lại môi trường biển.



Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại vận động hộ dân bàn giao con vích để thả về biển

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại, con vích này cân nặng 7,5 kg, có bốn vẩy sau mắt, mai lưng phủ những tấm sừng có màu ô liu trông rất đẹp. Đây được xem là loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn trong môi trường tự nhiên.



Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, một cán bộ Công an xã Thới Thuận đang làm việc tại trụ sở nhìn ra lộ thì thấy hai người đàn ông chở nhau trên xe máy, người ngồi phía sau đang ôm một con rùa biển rất to. Nghi ngờ đây là loài động vật quý hiếm nên cán bộ công an này đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại và Đồn biên phòng Cửa Đại trực tiếp đến nhà người này để tìm hiểu.



Con vích cân nặng 7,5 kg được một ngư dân bắt được. Ảnh: Đông Hà

Tại đây, lực lượng chức năng đã đến nhà ông Ngô Văn Thắng (ở ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận) thì phát hiện ông Thắng đang giữ một con rùa biển. Ông Thắng cho biết con rùa biển này ông có được là do vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông đi lưới bắt thủy sản ngoài cồn Chày Mười thì phát hiện con rùa này mắc trong lưới. Thấy con rùa lạ và đẹp nên ông Thắng có ý định đem nó về nhà nuôi làm cảnh.



Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến và phát hiện đây là loài động vật quý hiếm còn có tên gọi khác là con vích. Sau khi đoàn kiểm tra giải thích đây là loài động vật quý hiếm, người dân không được nuôi nhốt hay buôn bán vì vi phạm pháp luật nên vận động ông Thắng bàn giao lại con vích để đoàn kiểm tra thả về thiên nhiên.



Lực lượng chức năng hỗ trợ thả con vích về biển. Ảnh: Đông Hà

Sau đó, ông Thắng đã đồng ý bàn giao lại con vích này cho đoàn kiểm tra. Trưa cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại, Đồn biên phòng Cửa Đại, Công an xã Thới Thuận đã kết hợp với Hợp tác xã Thủy Sản Rạng Đông hỗ trợ phương tiện đem con vích này thả về với thiên nhiên cách đất liền hơn 10 km.