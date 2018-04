Bị công an triệu tập vì đi xe máy bằng chân, tay dùng di động

Ngày 29-4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết ngay sau khi cộng đồng mạng xôn xao đoạn video clip nam thanh niên dùng hai chân điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), công an huyện đã chỉ đạo đội CSGT vào cuộc xác minh được danh tính.

Đó là anh Bùi Văn Ba (31 tuổi, trú khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu).

Khi bị triệu tập đến trụ sở Công an huyện Diễn Châu làm việc, anh Ba cho biết: Khoảng 10 giờ 13 phút ngày 28-4, tại Km 417+600 quốc lộ 1A đoạn thuộc khối Nam (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), anh đã dùng chân điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 37F2-507.31.

Khi thả tay dùng chân điều khiển xe, anh Ba dùng tay sử dụng điện thoại di động khi xe đang chạy.



Anh Ba bị triệu tập đưa xe máy đến Công an huyện Diễn Châu làm việc.

Bước đầu cơ quan Công an huyện Diễn Châu xác định anh Ba đã vi phạm các hành vi như: Dùng chân điều khiển xe, điều khiển xe sử dụng điện thoại di động, không có giấy phép lái xe. Với các lỗi trên, Công an huyện Diễn Châu lập biên bản tạm giữ xe máy trên và dự kiến xử phạt hành chính tổng số tiền 7.150.000 đồng.



Trưa 28-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần một phút ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đi xe máy điều khiển bằng hai bằng chân với tốc độ cao trên quốc lộ 1A nhưng tay vẫn dùng điện thoại di động. Nhiều người xem video bày tỏ thái độ bức xúc khi người này xem thường tính mạng bản thân và người khác khi tham gia giao thông, coi thường pháp luật.