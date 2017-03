Bí thư Thăng: 'Cướp là tội phạm cần loại ra khỏi cuộc sống'

Chiều 5-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 3.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hiệp, Trưởng Công an quận 3, cho biết những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được giữ vững. Tuy nhiên tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn diễn biến phức tạp với hơn 5.000 lượt người từ các quận, huyện TP và các tỉnh tập trung khiếu kiện, chủ yếu liên quan đến công tác giải tỏa, giá cả đền bù đất đai tại địa phương, việc bị nợ lương…



Tính riêng trong năm 2015, trên địa bàn quận đã xảy ra 223 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trộm cắp tài sản 112 vụ (so với cùng kỳ giảm 30 vụ), cướp giật tài sản 54 vụ (so với cùng kỳ tăng năm vụ).

Nghe đến đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hỏi: “Làm thế nào để giảm được tội phạm trộm cắp, cướp giật? TP.HCM đang yêu cầu thành lập đội săn bắt cướp, về phía quận như thế nào?”.

Ông Hiệp trả lời hiện nay quận có các đội đặc nhiệm hình sự y như đội săn bắt cướp, tuần tra thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, ông Hiệp nhìn nhận các vụ trộm cắp và cướp giật vẫn là vấn đề đau đầu của quận.

Bí thư Thăng hỏi tiếp: “Chỗ nào mất trộm, truy trách nhiệm cho công an khu vực đó được không?”.

Người đứng đầu Công an quận 3 cho rằng về quy tắc làm việc đối với công an khu vực là khi xảy ra bất cứ tình trạng tội phạm nào trên khu vực, tức là công an khu vực không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để xảy ra hai lần thì không được tăng lương.

“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyển công tác, đưa về trực ban” - ông Hiệp khẳng định.

Nghe đến đây, ông Đinh La Thăng nói: “Nếu không xử lý được trách nhiệm của cảnh sát khu vực thì sẽ còn tệ nạn, trộm cướp… Mọi thứ đều tốt nhưng vẫn có trộm cướp thì lỗi ở ai? Lỗi ở dân à?".

Theo Bí thư Thăng, làm tốt công tác địa bàn từ phường thì tình hình tội phạm sẽ giảm.

"Cái khó khăn nhất của TP này là trộm cướp mà các anh không xử lý được. Tại sao việc săn bắt cướp không tốt lên được mà các anh cứ lý luận với tôi là đội đặc nhiệm, đội hình sự. Hôm qua, các động chí lão thành đề nghị phải tái lập đội săn bắt cướp. Dân cứ kêu ầm ầm thế mà các anh cứ toàn lý luận với tôi. Cướp là loại tội phạm cần phải loại ra khỏi cuộc sống” - Bí thư Thăng nhấn mạnh.

"Có đồng chí lãnh đạo Công an TP nói với tôi bây giờ không dùng săn thú chứ nói gì săn người. Nhưng đây là săn cướp chứ đâu phải săn bắt người đâu mà cứ lý luận như thế" - Bí thư Thăng nói.