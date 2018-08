Bình Thuận thông tin về xe cảnh sát đỗ bên đường

Ngày 23-8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an Bình Thuận đã có văn bản gởi UBND tỉnh liên quan đến mạng xã hội Facebook phản ảnh việc xe cảnh sát có gắn còi hụ nhưng dừng đỗ sai qui định ở cạnh quán cà phê trong giờ làm việc.



Chiếc xe ô tô tại thời điểm dừng đỗ. Ảnh Facebook.



Theo đó, chiếc xe ô tô 86A-000.94 hiện do Công an TP Phan Thiết quản lý, sử dụng.

Vào sáng 15-8, chiếc xe trên chở đoàn công tác của Công an TP Phan Thiết gồm Thượng tá Bùi Xuân Thịnh, Phó Công an Phan Thiết và Trung tá Nguyễn Văn Thức, Đội phó Đội Chính trị- Hậu Cần đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị (cũ) TP Phan Thiết trên đường Đặng Văn Lãnh, phường Xuân An, TP Phan Thiết để làm việc. Cụ thể buổi làm việc này theo giấy mời là để tạm tổ chức bàn giao cơ sở nhà đất nói trên bố trí nơi làm việc cho khối Cảnh sát điều tra Công an Phan Thiết.

Thời điểm trên, xe cảnh sát đậu trước Trung tâm, đối diện với quán cà phê NM và việc tổ chức bàn giao được tiến hành trong hội trường Trung tâm. Không có việc cán bộ công an mặc sắc phục vào quán uống cà phê trong giờ hành chính.

Đối với việc dừng đỗ, xe ô tô đậu sát hàng rào Trung tâm, trên lề không lát gạch, không tráng xi măng, cùng chiều bên phải, cách đèn tín hiệu giao thông hơn 20m, sau nắp cống và không có biển báo cấm đậu. Vì thế theo Công an Bình Thuận, không vi phạm các qui định pháp luật về an toàn giao thông.

Trước đó vào ngày 15-8, trên Facebook xuất hiện hình ảnh xe cảnh sát với thông tin cho biết chiếc xe này đậu trên nắp cống, cách đèn tín hiệu chỉ 10m trong khi nơi đây không thiếu chỗ dừng đỗ xe. Và những cán bộ công an trên xe đã vào quán NM uống cà phê trong giờ hành chính.