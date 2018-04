Bộ trưởng Tô Lâm nói về đổi mới tổ chức bộ máy

Bộ Công an cũng đề xuất kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực công tác công an; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng ở công an các địa phương; chủ động đề xuất và thực hiện áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo để sớm sửa đổi, điều chỉnh, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Đảng, tạo cơ sở chính thức cho các tổ chức, hoạt động của lực lượng công an. Bộ Công an mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, trong đó có việc triển khai thực hiện đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân về chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thể hiện sự đổi mới, bảo vệ lẽ phải, động viên, cổ vũ nhân tố mới, tích cực; đấu tranh, phản bác, loại trừ các hiện tượng, sự việc tiêu cực, giữ vững đoàn kết thống nhất trong xã hội, tạo thuận lợi và bảo vệ sự phát triển bền vững của đất nước.