Bỗng dưng mất đất

Ông Trần Hữu Tuyến ở xã Tân Hiệp, TP Hội An (Quảng Nam) đang tá hỏa vì mảnh đất gần 380 m2 của gia đình bị chính quyền lấy cho người khác thuê.



Ông liên hệ với chính quyền thì họ bảo là đất đã bị thu hồi nhưng hồ sơ bị thất lạc cùng rất nhiều điều vô lý khác.

Người sắp chết ký giấy

Theo ông Tuyến, gia đình cho ông mảnh đất lúa ở xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm). Khi cha mất, ông về quê sinh sống để tiện chăm sóc mẹ già 87 tuổi và hương khói cho cha.

Ông Tuyến đến mảnh ruộng (gồm hai thửa) thì đã bị xã Tân Hiệp và TP Hội An cho người khác thuê làm nhà hàng. Giấy đỏ của gia đình vẫn đang giữ nên ông Tuyến quyết định đem tre nứa đến rào đất. Lúc này UBND xã Tân Hiệp mới cho biết đất đã được TP Hội An thu hồi. Ông Tuyến yêu cầu chính quyền cho xem hồ sơ thu hồi đất vì gia đình ông không hề nhận bất kỳ giấy tờ nào về việc thu hồi này.

Sau đó, xã cho ông xem giấy tờ về việc thu hồi đất và ông kịp dùng điện thoại chụp lại được bản kê tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng; giấy đề nghị thanh toán; bản cam kết đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng. Tất cả giấy tờ này được làm trong cùng một ngày là ngày 2-7-2005. Những giấy tờ này có chữ ký của cha ông Tuyến.

Có điều thời điểm cha ông Tuyến ký giấy thì ông này đang chống chọi với bệnh ung thư tại TP.HCM. “Tôi nhớ rất rõ ngày 2-7-2005, tôi đang chăm cha mình tại TP.HCM. Tám ngày sau thì cha tôi mất. Thời điểm đó làm sao cha tôi có thể chạy về quê để ký giấy tờ được. Chữ ký cũng không phải của cha tôi” - ông Tuyến nói.



Mảnh đất nhà ông Tuyến được một doanh nghiệp thuê làm nhà hàng. Ảnh: HẢI HIẾU

Mất hồ sơ?

Ông Tuyến khiếu nại, ngày 10-5-2018, ông Nguyễn Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP Hội An) có văn bản trả lời, nội dung là thửa đất của gia đình ông Tuyến đã bị thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Hộ ông Trần Chát (cha ông Tuyến - PV) đã thống nhất với đơn giá bồi thường là 3,4 triệu đồng và đã đồng ý bàn giao mặt bằng nên không có cơ sở để giải quyết trả lại đất cho ông Tuyến.

Tuy nhiên, thực tế mảnh đất trên không dùng vào mục đích quốc phòng mà lấy cho doanh nghiệp thuê làm nhà hàng.

“Họ nói cha tui đã đồng ý nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng là không đúng. Vì đó không phải chữ ký của cha tui, ngày ký văn bản đó thì cha tui ở TP.HCM đang hấp hối thì sao về quê ký được” - ông Tuyến nói.

Ông Tuyến tiếp tục có đơn đề nghị trích lục hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và thông tin liên quan đến thửa đất của gia đình.

Ngày 2-7, phó chủ tịch UBND TP Hội An lại có văn bản trả lời là “Hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hai thửa đất của cha ông Tuyến qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, UBND TP chưa tìm thấy hồ sơ”. Do đó, UBND TP Hội An đề nghị ông Tuyến liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Hội An (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam) để được cung cấp thông tin.

Ngày 6-7, ông Đinh Quốc Linh (Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hội An) có văn bản trả lời ông Tuyến: Đối với 378 m2 đất lúa của ông Trần Chát (cha ông Tuyến - PV), từ năm 1998 cho đến nay không thực hiện đăng ký biến động tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hội An.

Ông Tuyến nói: “Lúc tui tới rào lại đất thì xã trưng giấy tờ bồi thường giải tỏa ra. Tui xin phôtô xã không cho, tui chụp được mấy bản về kiểm tra thì thấy chữ ký không phải của ba tôi, thời điểm đó ba tôi đang nằm viện chờ chết trong TP.HCM. Giờ họ bảo chưa tìm thấy hồ sơ, đất đai không có biến động gì cả. Tôi nghĩ trước đây họ đã thu hồi sai và bây giờ mấy ông này giấu hồ sơ” - ông Tuyến nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: Ngày 10-7, UBND TP Hội An nhận được đơn xin trả lại đất của gia đình ông Tuyến. “TP Hội An sẽ xem xét đơn của ông Tuyến và giải quyết sau. Khi có kết quả giải quyết, chúng tôi sẽ trả lời” - ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng thừa nhận là đến thời điểm này chưa tìm thấy hồ sơ thu hồi đất của gia đình ông Tuyến.

Theo chúng tôi, có nhiều điểm bất thường trong việc thu hồi đất này, cơ quan chức năng cần làm rõ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông Tuyến.