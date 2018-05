Các công ty Mỹ chia sẻ kinh nghiệm PCCC với Việt Nam

Hội Thảo “Hướng đến An toàn cho Tòa nhà tại các Đô thị thông minh” vừa được Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM đồng tổ chức với sự tham gia của Cục cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.



Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ bày tỏ nỗi buồn về những tổn thất trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8. Ảnh Nguyễn Tân.

Cuộc hội thảo có sự tham gia của các công ty Hoa Kỳ, họ chia sẻ các kinh nghiệm về an toàn thẩm định an toàn và những sáng kiến mới nhất nhằm bảo vệ con người. Đây cũng là mục tiêu của hội thảo với nội dung tập trung xây dựng một đô thị thông minh và an toàn.

Các công ty Hoa Kỳ là đại diện cho những thương hiệu danh tiếng về giải pháp an ninh và an toàn cháy nổ đến hội thảo. Họ trình bày những công nghệ, chia sẻ những kinh nghiệm, thông tin và giải pháp tốt nhất đến chính phủ, nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam với mong muốn giảm thiểu các tai nạn về cháy nổ và hỗ trợ để Việt Nam phát triển bền vững.

Người đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết 2 năm tại nhiệm, mình chứng kiến sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng, đô thị và thương mại tại TP.HCM. Bà cho biết xu hướng đô thị hóa là tất yếu nhưng đặt ra áp lực lên cơ sở hạ tầng buộc các lãnh đạo TP phải ứng phó, việc ban hành quy hoạch về thành phố thông minh là đáp ứng thách thức. "Lãnh sự đã phối hợp chặt chẽ với TP để xác định những cơ hội cho phía Hoa Kỳ bao gồm cả khối công và tư nhằm hợp tác xây dựng những sáng kiến này" - bà Mary Tarnowka Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM nói.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ cũng mong chờ một sự hợp tác giữa Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ và Bộ Xây dựng nhằm gia tăng nhận thức về an toàn tại Việt Nam và Tổng lãnh Sự quán sẵn sàng hỗ trợ nổ lực này. Bà cho rằng cần xây dựng những quy định cũng như khai thác được các ứng dụng công nghệ mới nhất.

Phía Tổng Lãnh sự quán cho rằng để các tòa nhà an toàn hơn không chỉ từ việc thực thi chặt chẽ công tác thẩm định an toàn mà cần phải xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp được quốc tế công nhận. Hoa Kỳ khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn đã được đồng thuận và quốc tế hóa, dựa trên yếu tố thị trường. Việc áp dụng những tiêu chuẩn này sẽ tạo tiền đề cho những tiến bộ vượt bậc về công nghệ mới và an toàn các tòa nhà.

Trước đó, vào tháng 4, Cục cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ đã ký thỏa thuận ghi nhớ với một công ty Hoa Kỳ để chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn an toàn.

Theo ông Phạm Minh Hà Cục Trưởng Cục Giám định Nhà Nước về Chất lượng Công trình xây dựng, trong những năm vừa qua vấn đề đảm bảo an toàn về PCCC trong các khu đô thị luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam.

“Trong đó, pháp luật quy định ngày một chặt chẽ, đầy đủ; hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện; quy chuẩn chặt chẽ... để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó công tác quản lý, phối hợp giữa các ban ngành có liên quan trong công tác kiểm tra các công trình về PCCC ngày một chặt chẽ” – ông Hà nói.



Tuy nhiên, theo ông Hà, bên cạnh đó thực tế vẫn còn nhiều tồn tại về công tác PCCC như nhiều công trình xây dựng từ trước năm 1990 còn nhiều, công tác kiểm tra PCCC còn nhiều vấn đề cần phải bàn. Trong khi đó, nhiều công trình bị thay đổi công năng, ý thức quản lý vận hành còn yếu, đào tạo huấn luyện về các công tác an toàn còn thiếu chuyên nghiệp... Và vụ cháy Carina là một ví dụ gây hậu quả đau lòng.



Các đại biểu tại hội thảo

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cho rằng việc phát triển các đô thị thông minh là điều thiết yếu, quan trọng và cần thiết trong đó vai trò về việc an toàn PCCC hiện đại, thông minh là rất quan trọng.



Bà Mary Tarnowka Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, bày tỏ đau buồn về những tổn thất tính mạng thương tâm trong vụ cháy tại tòa nhà Carina Plaza ở quận 8. Bà hi vọng rằng hội thảo sẽ giúp Chính phủ và các cơ quan thực thi, các nhà đầu tư, các công ty tư vấn thiết kế xây dựng, quản lý và các đơn vị liên quan tìm ra biện pháp giảm bớt rủi ro an ninh và an toàn trong tòa nhà để phòng ngừa tai nạn trong tương lai.

“Chúng ta có thể phòng ngừa những tổn thất bằng cách đầu tư hơn nữa vào hoạt động huấn luyện an toàn, chương trình thẩm định an toàn và thực thi các quy định pháp luật” – bà Mary Tarnowka nói. Cũng theo bà, cần phải xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp được quốc tế công nhận.” – bà Mary Tarnowka Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM nói.