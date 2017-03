Đại biểu ‘nổi nóng’ với án oan ở Bình Thuận

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận ngày 4-12, ngay sau khi ông Nguyễn Ngọc Quang, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận, báo cáo: Có một số án bị hủy ở tòa án cấp huyện là do trình độ, năng lực của thẩm phán còn hạn chế, đánh giá chứng cứ chưa đúng, vi phạm tố tụng… Các đại biểu (ĐB) đã “nổi nóng”, truy trách nhiệm về những vụ án oan.

“Lỡ giam, nên làm cho có tội?”

ĐB Nguyễn Toàn Thiện “phản ứng”: “Đổ cho trình độ năng lực là không đúng. Oan sai là do thiếu trách nhiệm!. Vụ án “vườn điều” làm cả gia đình người ta tan nát nhưng người ngồi xử vẫn lên chức. Vụ Trung tâm Mắt Bình Thuận thì chưa xử đã định tội, họp ba ngành để thống nhất kết tội người ta”.

Trả lời, ông Quang cho biết: Vụ “vườn điều” đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đã xin lỗi và bồi thường người bị oan rồi. “Ai lên lương, lên chức là do công tác tổ chức cán bộ… Để xảy ra oan sai chúng tôi rất đau lòng” và ông Quang phân trần: Việc định tội trước, xét xử sau như ĐB nêu là không chính xác. Đây chỉ là công tác phối hợp giữa ba ngành công an, VKS, tòa án để tránh oan sai, chống lọt tội và ý kiến trong cuộc họp chỉ là tham khảo. Tuy nhiên, ĐB Thiện vẫn cho rằng chánh án đã cố tình tránh né, trả lời sai câu hỏi của ĐB. “Tại sao những vụ án phức tạp không báo cáo Ủy ban Thẩm phán để ra nghị quyết?” - ông Thiện đặt vấn đề.

ĐB Nguyễn Văn Ly chất vấn: Luật nào quy định một vụ TNGT làm chết hai người lại được miễn trách nhiệm hình sự? Ảnh: PN

Về việc đình chỉ vụ án Mai Văn Hà (báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh), ông Nguyễn Ngọc Phước, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, cho biết: Đình chỉ ông Hà theo khoản 1 Điều 25 BLHS là đúng và VKSND Tối cao cũng đã có văn bản trả lời.

Lập tức ĐB Nguyễn Văn Ly truy: Ông viện phó trả lời không đúng như hồ sơ. Vụ án kéo dài bốn năm không kết luận được đâu là điểm va chạm TNGT giữa hai xe. Có đến sáu kết luận điều tra, năm cáo trạng nhưng không xác định được lỗi của tài xế nào. Người ta không có tội phải đình chỉ không có tội, lại né bằng cách “hết nguy hiểm cho xã hội” để tránh bồi thường oan!”.

Ông Ly gay gắt: “Đề nghị VKS cho biết luật nào quy định một vụ TNGT làm chết hai người mà được miễn trách nhiệm hình sự?”.

Lúc này, đại diện VKS thanh minh: Do không xác định được lỗi chính và cả năm trên toàn quốc có cả trăm vụ phải đình chỉ như thế. Lái xe có lỗi chạy quá tốc độ, có dấu hiệu phạm tội nhưng truy tố lại không thỏa đáng. Cạnh đó hiện trường trời mưa không còn gì, sai sót từ cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình và VKSND huyện Bắc Bình là do thiếu sót nghề nghiệp. Do đó khi xuất tiền ra bồi thường cảm thấy không an tâm!

ĐB Ly tiếp tục phản ứng: “Mình đã sai thì phải nhận chứ đừng nói không theo luật lệ gì cả! Ở đây tôi chưa nói bồi thường mà chỉ hỏi đình chỉ như vậy là đúng chưa? Có tội thì truy tố, không tội thì đình chỉ không có tội. Sở GTVT có kết luận xác định Mai Văn Hà chỉ chạy với vận tốc 42 km/giờ trong khi đoạn đường này cho phép tốc độ 70 km/giờ thì làm sao mà quá tốc độ? Tài xế xe tải có dấu hiệu phạm tội khi tông vào hông xe khách lại bỏ ra không điều tra. Tài xế xe khách Mai Văn Hà đã lỡ bị khởi tố, lỡ bị bắt giam nên phải làm cho có tội!”. Ông Ly đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị Bình Thuận cần thực hiện chức năng giám sát trong vụ này, gửi nội dung trả lời của VKSND tỉnh Bình Thuận cho VKSND Tối cao xem đúng không. “Nếu trả lời không đúng phải xem xét trách nhiệm” - ông Ly đề nghị.

Kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn khá căng thẳng này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, đề nghị tiếp tục yêu cầu VKSND Tối cao giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Tàu giã cào hoành hành, báo cáo lại nói giảm

Về tình trạng tàu giã cào bay hoạt động sai tuyến, tranh chấp ngư trường trên vùng biển Bình Thuận, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT, báo cáo là “có giảm” thì ĐB Nguyễn Huỳnh Hoa đã phản ứng.

“Giám đốc Sở chưa sâu sát vì từ năm 2013 đến nay, nạn giã cào bay vi phạm ngày càng tăng nhưng báo cáo lại cho là giảm. Ngư dân phát hiện tàu giã cào hoạt động sai tuyến, gọi điện thoại thì Thanh tra Thủy sản báo họ chỉ có hai chiếc canô nhưng đang ở vùng biển xa. Chờ họ điều canô và lực lượng tới nơi, hiện trường đâu còn nữa” - bà Hoa nói. Bà Hoa cũng nêu điểm bất hợp lý trong quy định tàu 90CV phải đánh bắt từ 24 hải lý trở ra khơi…

Về TNGT, từ khi dự án nâng cấp quốc lộ 1 (16-3 đến 15-11-2014) đã xảy ra 87 vụ TNGT (tăng 13 vụ so với năm 2013) làm 93 người chết (tăng 10 người). Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở GTVT, số vụ và số người chết tăng là có nguyên nhân khi thi công, mặt đường bị thu hẹp; vừa thi công vừa khai thác; đơn vị thi công không đặt biển báo; thi công quá dài so với quy định. “Tỉnh đã kiến nghị Bộ GTVT thay đổi nhà thầu và mới đây Bộ đã thay đổi một nhà thầu đoạn Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc vì thi công thiếu trách nhiệm” - ông Hải nói.

Nhiều ĐB đã lắc đầu khi biết đoạn thi công qua tỉnh Bình Thuận dài 169 km dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5-2016!