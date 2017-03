Kiểm điểm hai tập thể, ba cán bộ Sở GTVT TP Cần Thơ

Liên quan đến vụ “Bến xe khách Cần Thơ lạm thu phí dịch vụ” (Pháp luật TP.HCM đã thông tin), chiều 5-8, Sở GTVT TP Cần Thơ đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP, Bộ GTVT xung quanh việc kiểm điểm tập thể, cá nhân của sở này.

Hai tập thể phải kiểm điểm là Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng. Các cá nhân phải kiểm điểm gồm: Ông Nguyễn Văn Ngợi - Phó phòng ATGT (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái); ông Trần Văn Thành - Phó Chánh thanh tra Sở (nguyên Đội trưởng Đội 1 Thanh tra GTVT) và ông Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (nguyên là chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng).

Các tập thể và cá nhân nói trên tự nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Riêng đối với những cán bộ Sở GTVT đã nghỉ hưu gồm Giám đốc Lê Tấn Học và Phó Giám đốc Đinh Văn Thảo (những người này thuộc diện cán bộ Thành ủy Cần Thơ quản lý) thì Sở GTVT có văn bản kiến nghị Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm của họ.

Theo kết luận thanh tra (do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký) về hoạt động Bến xe ô tô khách TP Cần Thơ tại Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ thì tại bến xe này có hàng loạt sai phạm. Cụ thể, việc gộp hai vị trí (Bến xe 91B và Bến xe Hùng Vương - PV) cách nhau khoảng 4 km để công bố thành một bến là không phù hợp với thông tư hướng dẫn của Bộ GTVT… Đối với việc thu giá dịch vụ tại Bến xe khách TP Cần Thơ, Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ đang thu giá dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe qua đêm (phí trông giữ phương tiện) cao hơn mức do UBND TP Cần Thơ quy định. Việc thu giá dịch vụ xe khách lên, xuống hàng hóa; giá dịch vụ an ninh, vệ sinh; giá dịch vụ xe lưu tại bến là chưa phù hợp.

GIA TUỆ