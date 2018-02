Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Quân đoàn 3

Chiều 1-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 (trụ sở TP Pleiku, Gia Lai).



Chủ tịch nước thăm và chúc Tết Quân đoàn 3.

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 3 Vũ Văn Sỹ đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác một số nội dung cơ bản.

Theo đó, Quân đoàn đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Quân đoàn đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp Tết; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu trước, trong, sau Tết và phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị...



Chủ tịch nước trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân đoàn 3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và sự cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn các tỉnh.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn tỏa sáng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên ghi nhận, đánh giá cao.





Chủ tịch nước gợi ý và giao nhiệm vụ cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trong thời gian tới cần chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ,” coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ.



Ngoài ra, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết với phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà và chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân đoàn 3.