Công an Đồng Nai có 8 Phó giám đốc sau khi tinh gọn lại bộ máy

Công an tỉnh Đồng Nai vừa đã công bố các quyết định của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, bộ máy Công an tỉnh Đồng Nai gồm có: Ban giám đốc và 27 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với mô hình cũ. Ngoài ra, việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) vào Công an tỉnh thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao quyết định điều động Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, Đại tá Văn Quyết Thắng và 2 Phó giám đốc là đại tá Chu Văn Liên và đại tá Trần Tuấn Triệu về nhận công tác tại Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (thứ 2 từ phải qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (bìa trái) tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Đình Biên - CAĐN

Như vậy, ngoài đại tá Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu và Chu Văn Liên được điều động từ Cảnh sát PCCC Đồng Nai sang giữ chức vụ phó giám đốc, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai còn có 5 phó giám đốc nữa gồm: đại tá Nguyễn Văn Kim, đại tá Bùi Hữu Danh, đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và trung tá Lê Hoàng Ngân.



Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Đáng chú ý phạm pháp hình sự xảy ra 668 vụ, giảm 28 vụ với cùng kỳ. Một số loại tội phạm giảm đáng kể như: giết người, lừa đảo, tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp được kéo giảm nhưng không đáng kể; tội phạm cố ý gây thương tích tăng cao...