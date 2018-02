CSGT bố trí dày đặc bảo vệ U-23 đến sân Thống Nhất

Ngày 4-2, đại diện Phòng PC67 Công an TP.HCM cho biết, Phòng đã lên kế hoạch bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 14g ngày hôm nay để phục vụ cho buổi giao lưu của U-23 Việt Nam tại SVĐ Thống Nhất.



Lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng 100% để bảo vệ U-23 Việt Nam vào SVĐ Thống Nhất. Ảnh: L. THOA

Theo đó, CSGT sẽ tổ chức điều hòa, hướng dẫn, phân luồng, bảo vệ đoàn U-23 Việt Nam từ khách sạn qua phố đi bộ Nguyễn Huệ làm lễ dâng hương, dâng hoa; sau đó lên xe về SVĐ Thống Nhất.

100% quân số được triển khai trên khắp các tuyến đường có đoàn xe của đội tuyển đi qua. Đặc biệt hai khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và SVĐ Thống Nhất được tăng cường lực lượng tối đa, hướng dẫn cho đoàn vào cổng SVĐ an toàn.

Ngoài ra, trong trường hợp có đông người hâm mộ theo chân đội tuyển đến SVĐ Thống Nhất sẽ được CSGT hướng dẫn đi theo trật tự, không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, an toàn giao thông.