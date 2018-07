Cụ ông 70 tuổi tử vong khi cùng vợ chữa cháy rừng

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều vùng tại Nghệ An xảy ra cháy rừng. Ngày 2-7, thêm một vụ cháy tại rừng thông hàng chục năm tuổi ở xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) rồi cháy lan sang một phần sang khu vực rừng thông xã Đức Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Chính quyền địa phương huyện Diễn Châu và Yên Thành phải huy động hàng ngàn người dập lửa.