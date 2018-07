Cường kích Su-22 có tỷ lệ tai nạn thấp nhất thế giới

Đã 48 năm kể từ khi chiếc cường kích Su-17 được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế, tỷ lệ tai nạn của cường kích Su-17 và các phiên bản Su-20/Su-22 ở mức rất thấp .



Tới thời điểm hiện tại, chỉ có 113 cường kích Su-22 rơi do tai nạn hoặc do bị bắn hạ trên tổng số 2.867 chiếc được chế tạo, chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 3,9%.

Theo số liệu thống kê, đến tháng 6-2016, tỷ lệ cường kích Su-17/Su-20/Su-22 bị rơi do tai nạn thấp hơn so với nhiều loại chiến cơ tiên tiến của phương Tây. Ví dụ tiêm kích F-15 Eagle (tỷ lệ rơi do tai nạn là 10,1%), tiêm kích F-16 Fighting Falcon (tỷ lệ rơi do tai nạn là 14,4%) hay tiêm kích F/A-18 Hornet (tỷ lệ rơi do tai nạn là 12%).

Do đó, nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng Su-17 và các phiên bản Su-20 hay Su-22 là loại cường kích bền bỉ, có khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt cũng như dễ bảo dưỡng hơn nhiều loại chiến cơ có tính năng tương tự của phương Tây.

Trong số các quốc gia có cường kích Su-17/Su-20/Su-22 trong biên chế lực lượng quân đội của mình, Syria là quốc gia mất nhiều cường kích này nhất với 20 chiếc bị rơi hoặc bị bắn hạ, kế đến là Ba Lan với 17 chiếc và Liên Xô với 15 chiếc gặp nạn.

Cường kích đầu tiên thuộc dòng cường kích Su-17/Su-20/Su-22 do Liên Xô sản xuất gặp nạn vào ngày 3/2/1976, đây là phiên bản Su-20 thuộc biên chế Không quân Ba Lan. Cường kích này rơi gần khu vực sân bay Powidz khiến 1 phi công thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn này được xác định là do động cơ gặp sự cố.

Trong lịch sử của mình, Không quân Việt Nam chứng kiến bốn vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến cường kích Su-22.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào năm 2006 tại Ninh Thuận, phi công bật dù thoát nạn, vụ thứ 2 vào năm 2009 tại Thanh Hóa, phi công hy sinh khi điều khiển cường kích ra xa khu vực dân cư.

Vụ tai nạn thứ 3 xảy ra tại khu vực gần đảo Phú Quý, Bình Thuận – 2 cường kích Su-22 va vào nhau khi bay huấn luyện trên biển, cả 2 phi công hy sinh. Vụ tai nạn mới nhất xảy ra ngày 26/7 tại Nghệ An, cả 2 phi công điều khiển chiếc cường kích Su-22 mang số hiệu 8551 hy sinh.

Theo VTC News