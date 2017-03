Cứu tàu hàng gặp nạn trên biển

Trước đó một ngày, tàu Hoa Mai - 25 thuộc Công ty Thanh Xuân (trụ sở tại Thái Bình) do ông Nguyễn Trọng Ninh làm thuyền trưởng, chở hơn 1.500 tấn xi măng từ Hải Phòng vào Đà Nẵng. Khi cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng ba hải lý thì máy tàu bị hư hỏng nặng, phải thả trôi tự do trong điều kiện sóng to, gió lớn nên nguy cơ bị chìm rất cao.

Nhận được tin báo, tàu CSB 2015 từ cảng Cửa Việt khẩn trương xuất bến ứng cứu. Do biển có sóng lớn cao 4-5 m nên dây cáp kéo nhiều lần bị đứt. Khi gần về đến cảng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động thêm tàu CSB 6006 ra hỗ trợ. Hiện sức khỏe của chín thuyền viên tàu Hoa Mai - 25 đã dần ổn định.

TẤN TÀI