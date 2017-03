Đà Nẵng tịch thu poster xuyên tạc biển Đông thành biển Trung Quốc

Sáng 28-7, Công ty Jeep Tour tại số 38 An Thượng 5 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã bị Công an TP Đà Nẵng mời làm việc vì in poster sai sự thật về chủ quyền biển Đông.





Tấm poster được in với nội dung sai lệch về chủ quyền biển Đông được khoanh tròn. Ảnh:TR.ĐT

Trước đó, người dân TP phát hiện những tấm poster của Công ty Jeep Tour quảng cáo, mời chào khách đi tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí tại Đà Nẵng bằng xe jeep.



Tuy nhiên, trong tấm poster của công ty này được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, thể hiện vị trí biển Đông của Việt Nam bị ghi thành China Beach (tạm dịch: bờ biển Trung Quốc). Sự việc khiến dư luận rất bức xúc.





Công an làm việc về vụ in poster có tên China Beach. Ảnh: TR.ĐT

Tại buổi làm việc, đại diện công ty trên cho biết những poster ghi biển Đông thành China Beach do một người đàn ông lạ đến cung cấp cho công ty. Phía công ty không biết những tấm poster này lại có nội dung không chính xác như vậy.

Được biết việc ghi thông tin sai sự thật trên là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền quốc gia trên biển. Đặc biệt là trong thời gian qua có rất nhiều hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động "chui" đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử Việt Nam, coi biển Đà Nẵng là biển của Trung Quốc.

Ngoài ra, hiện tại lượng du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng rất lớn, tăng tới 80% so với cùng kỳ. Nếu để sự việc tiếp diễn mà không có sự quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.

Trước việc này, cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ số poster trên để tiêu hủy và sẽ điều tra, làm rõ sự việc.