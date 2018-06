Đại biểu băn khoăn việc ‘loạn’ tướng công an

Chiều 7-6, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Công an nhân dân.



Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải.

ĐB Đinh Duy Vượt (Gia Lai) đánh giá cao việc xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy. Tuy nhiên, ĐB không đồng tình việc phong hàm thiếu tướng cho giám đốc công an tỉnh, TP loại 1.

Theo đó, việc phong hàm thiếu tướng, theo ĐB chỉ nên thực hiện ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các tỉnh khác thì dừng ở cấp đại tá, như vậy phù hợp với quân đội. Nếu không đồng bộ thì quân đội sẽ “băn khoăn”.

“Còn việc bổ sung thêm đơn vị loại 1 thì sắp tới nhiều tỉnh sẽ trở thành đơn vị loại 1, như vậy cấp tướng sẽ tăng lên, sẽ “loạn” cấp tướng…” - ông Vượt nêu ý kiến.



Bàn luận về vấn đề này, ĐB, Thiếu tướng Đào Thanh Hải (Hà Nội) cho biết dự thảo luật này sẽ bỏ cấp tổng cục. Theo ĐB, việc này giảm tối đa cấp trung gian, giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổng cục với nhau. Tránh tình trạng mang tổng cục ra để đại diện cho bộ, người ta gọi là “bộ trong bộ”.

Theo ĐB Đào Thanh Hải, việc sắp xếp trên vẫn đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời không giảm uy tín của Bộ Công an vì các cục này sẽ được nâng cấp lên.

“Việc giảm sáu tổng cục, 70 đầu mối cấp cục bộ máy sẽ tinh gọn hơn. Đặc biệt, giảm được tầng lớp hành chính, cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cấp phòng, cấp vụ… Như vậy sẽ giảm chi phí, giảm trang thiết bị làm việc, xe cộ, phòng ốc... Khi bỏ cấp tổng cục, nhân lực sẽ triển khai xuống các tỉnh, xã, phường…” - ông Hải nói.

Vị đại biểu này cũng cho biết sau khi bỏ đi gần 70 đầu mối cấp cục, các đơn vị này được gom lại và bao quát nhiều vấn đề nên được gọi là "Cục đặc biệt" và lãnh đạo cấp này sẽ khoác hàm trung tướng để dễ chỉ đạo. Ngoài ra, khi bỏ cấp tổng cục, lãnh đạo ở đây sẽ là “dự trữ” cấp thứ trưởng, nên cần phải cấp trung tướng.

Lý giải việc cấp tỉnh loại 1 có hàm thiếu tướng, ĐB Đào Thanh Hải cho rằng sắp tới 85% công việc nằm ở các tỉnh và thành phố, còn cấp bộ chỉ 15%... Ngoài ra, đây cũng là cán bộ “dự trữ” thứ trưởng khi được điều ra bộ.

Ngoài ra, ĐB Đào Thanh Hải cũng cho biết sẽ tổ chức nhiều đợt đưa lực lượng công an chính quy về làm công an xã. Đối với lực lượng công an xã hiện nay sẽ làm việc với Bộ Nội vụ để sắp xếp công việc phù hợp với khả năng.